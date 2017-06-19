Анне Калашниковой подарили роскошную квартиру

«Мы собирались пойти в кафе с бойфрендом, быть только вдвоем, – сообщила Анна. – Однако буквально за пару дней до этого ему пришлось уехать за границу по делам. Я так расстроилась, что хотела отменить вечеринку, но подруги уговорили посидеть. Любимый первым позвонил, едва стрелки часов перевалили за 12, поздравил, прислал огромный букет моих любимых роз и сказал, что, как только вернется, меня ждет грандиозный сюрприз».
В итоге Анна получила ключи от квартиры в элитном жилом комплексе, стоимость которой оценивается в 40 миллионов рублей.
«Для меня это стало полной неожиданностью. Он любитель удивлять! Но, если честно, думала, что подарит домик у моря где-нибудь в Испании, – рассказывает девушка. – Квартира очень большая, почти 150 метров, там свободная планировка, подразумеваются четыре комнаты. Есть первичная отделка, даже кое-что из мебели. Но некоторые моменты хочу изменить – скоро начну ремонт».
Поздравляем Калашникову с днем рождения и желаем счастья в личной жизни!