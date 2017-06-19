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Анне Калашниковой подарили роскошную квартиру

Сегодня, 11:36
Несколько дней назад праздновала день рождения Анна Калашникова, ей исполнилось 33 года.

Анне Калашниковой подарили роскошную квартиру
На торжество девушка собрала лишь самых близких подруг, и они весело провели время. Но изначально праздник планировалось провести по-другому.

«Мы собирались пойти в кафе с бойфрендом, быть только вдвоем, – сообщила Анна. – Однако буквально за пару дней до этого ему пришлось уехать за границу по делам. Я так расстроилась, что хотела отменить вечеринку, но подруги уговорили посидеть. Любимый первым позвонил, едва стрелки часов перевалили за 12, поздравил, прислал огромный букет моих любимых роз и сказал, что, как только вернется, меня ждет грандиозный сюрприз».

Анне Калашниковой подарили роскошную квартиру


В итоге Анна получила ключи от квартиры в элитном жилом комплексе, стоимость которой оценивается в 40 миллионов рублей.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Он любитель удивлять! Но, если честно, думала, что подарит домик у моря где-нибудь в Испании, – рассказывает девушка. – Квартира очень большая, почти 150 метров, там свободная планировка, подразумеваются четыре комнаты. Есть первичная отделка, даже кое-что из мебели. Но некоторые моменты хочу изменить – скоро начну ремонт».

Поздравляем Калашникову с днем рождения и желаем счастья в личной жизни!

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 5 590
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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