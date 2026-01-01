Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами

Когда ей было 20 с небольшим она признавалась, что очень бы хотела отношений с такими мужчинами, как Морган Фримен, Шон Коннери, Роберт Редфорд или Майкл Кейн. Возможно по этой причине она и собиралась замуж за Майкла Уэзерли, который был старше неё на 12 лет. Правда, в конце концов её мужем стал Уоррен Кэш, разница в возрасте, с которым была всего три года. В браке у них родилось трое детей, а в январе прошлого года они объявили о начале бракоразводного процесса.Так вот сейчас, все эти фантазии по поводу мужчин в возрасте уже забыты, и 44-летняя Джессика прекрасно проводит время с 33-летним актером Дэнни Рамиресом.Конечно, в топ рейтингов «Самых желанных женщин планеты» Альба не попадает уже достаточно давно, но выглядит он замечательно.Сейчас звезда «Фантастической четверки» отдыхает со своим бойфрендом на пляжах Майами и, наверное, чувствует себя вновь двадцатилетней.