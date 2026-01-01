Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами

Сегодня, 11:36
Когда-то Джессика уверяла, что любит мужчин гораздо старше себя.

Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами
Когда ей было 20 с небольшим она признавалась, что очень бы хотела отношений с такими мужчинами, как Морган Фримен, Шон Коннери, Роберт Редфорд или Майкл Кейн. Возможно по этой причине она и собиралась замуж за Майкла Уэзерли, который был старше неё на 12 лет. Правда, в конце концов её мужем стал Уоррен Кэш, разница в возрасте, с которым была всего три года. В браке у них родилось трое детей, а в январе прошлого года они объявили о начале бракоразводного процесса.

Так вот сейчас, все эти фантазии по поводу мужчин в возрасте уже забыты, и 44-летняя Джессика прекрасно проводит время с 33-летним актером Дэнни Рамиресом.

Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Конечно, в топ рейтингов «Самых желанных женщин планеты» Альба не попадает уже достаточно давно, но выглядит он замечательно.

Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Сейчас звезда «Фантастической четверки» отдыхает со своим бойфрендом на пляжах Майами и, наверное, чувствует себя вновь двадцатилетней.

Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами


Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами




← Агния Хилл против Дмитрия Раевского: к...

Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 884
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Джессика Альба пришла на мероприятие с мужем и тремя детьми
Джессика Альба восхитила снимком маленького сына
Беременная Джессика Альба выглядит истощенной
Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци
Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами Когда-то Джессика уверяла, что любит мужчин гораздо старше себя.
Плохая кожа лица Марго Робби стала поводом для обсуждения в сети С самого начала тура к Марго приковано особое внимание.
Сидни Суини примерила образ Мэрилин Монро, а Джулия Фокс Бьянки Цензори У каждого свои кумиры и это нормально.
Обложка в Cosmopolitan и распродажа коллекции SYRN за несколько часов: Сидни Суини утерла нос недоброжелателям Последние недели стали для актрисы очень успешными.
Марго Робби покоряет Лондон в сексуальном винтажном образе от Джона Гальяно Промо тур «Грозового перевала» продолжается.
Фея Сабрина Карпантер, колдунья Леди Гага и ультра-сексуальная Чаппел Рон: лучшие фото с премии Грэмми В минувшие выходные звезды собрались в Лос Анджелесе.
Полина Диброва пошла по психологам 27 января в Москве состоялось масштабное и по-настоящему значимое событие.
Ким Кардашьян купила бюстгальтер Бритни Спирс и отреагировала на линию нижнего белья Сидни Суини В последнее время Ким сделала несколько любопытных покупок.
Марго Робби устроила из пресс-тура фильма «Грозовой перевал» яркое реалити-шоу У неё это уже получалось с фильмами «Барби» и «Большое, смелое, красивое путешествие», так почему не сделать это снова.
Кристина Асмус не скрывает свой новый роман, но хранит в тайне имя бойфренда И это вполне в характере Асмус.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.