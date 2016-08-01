Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа

Они жаждут узнать, кто же на самом деле помогает Анне быть такой сильной, сексуальной и очаровательной. Разве тут могло обойтись без мужчины?Но, по словам самой Седоковой, в тонусе её держать дети и работа.В данный момент Аня находится в Лос-Анджелесе, откуда опубликовала селфи без макияжа и подписала его так:"В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни.)Сегодня хотим позагорать ещё немного, но солнышко как-то не особо светит и поехать в Cat Cafe. Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну, но, думаю, в силу законодательства и отношения к животным, тут это не так просто сделать )А ещё, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар?".Отличная кайфовая жизнь. Любимая работа, здоровье, сексуальность, детки, которых есть на что кормить, одевать и развлекать, что еще нужно для счастья?