Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа

Вчера, 23:53
35-летняя мама троих детей Анна Седокова постоянно находится под пристальным вниманием поклонников.

Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа
Они жаждут узнать, кто же на самом деле помогает Анне быть такой сильной, сексуальной и очаровательной. Разве тут могло обойтись без мужчины?

Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа


Но, по словам самой Седоковой, в тонусе её держать дети и работа.

В данный момент Аня находится в Лос-Анджелесе, откуда опубликовала селфи без макияжа и подписала его так:

Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа


"В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни.)
Сегодня хотим позагорать ещё немного, но солнышко как-то не особо светит и поехать в Cat Cafe. Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну, но, думаю, в силу законодательства и отношения к животным, тут это не так просто сделать )

А ещё, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар?".

Отличная кайфовая жизнь. Любимая работа, здоровье, сексуальность, детки, которых есть на что кормить, одевать и развлекать, что еще нужно для счастья?

← Новый выпуск на канале "вДудь" раскрыл необычные стороны жизни Олега... Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 4 940
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа
Эшли Грэм опубликовала селфи без капли макияжа и снимки в алом купальнике
50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа
Анна Седокова показала стройную фигуру и селфи c минимумом макияжа
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Анне Семенович пришлось отбиваться от многодетных мамочек в Инстаграм Женщины, у которых есть дети, обрушились с критикой на певицу Анну Семенович.
Дарья Пынзарь смогла побороть главный страх и, все-таки, села за руль Участница Дом-2 Дарья Пынзарь воспитывает двоих сыновей и заботится о муже. Порой Даша продает рекламу в Инстаграм, но особо в бизнес не стремится.
Анна Седокова осмелилась показать себя без макияжа 35-летняя мама троих детей Анна Седокова постоянно находится под пристальным вниманием поклонников.
Новый выпуск на канале "вДудь" раскрыл необычные стороны жизни Олега Табакова Новый выпуск блога на Youtube Юрия Дудь был посвящён жизни актера театра и кино Олега Павловича Табакова.
Актёр Роберт Де Ниро разводится с женой после 20 лет брака: в их паре уже такое было Этим летом звезда голливудского кино Роберт Де Ниро отметил юбилей. Актеру исполнилось 75 лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.