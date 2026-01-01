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«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы

Сегодня, 13:29
Известная супермодель Эмили Ратаковски вновь оказалась в центре общественного внимания.

«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы
Звезда опубликовала крайне откровенное эссе под провокационным названием «Mother F*cker» на страницах авторитетного журнала The Cut / New York Magazine. В этом тексте Эмили без купюр поведала о тяжелом кризисе идентичности после громкого развода и о том, как она заново училась контролировать собственную жизнь и сексуальность.

Примечательно, что выход эссе сопровождается резонансной фотосессией, которая уже вызвала бурные споры. Здесь Ратаковски позирует в распахнутом жакете от престижного бренда Gucci, имитируя кормление грудью... пластиковой куклы. По задумке модели, этот перформанс наглядно символизирует то колоссальное общественное давление, изоляцию и абсурдные требования, с которыми ежедневно сталкиваются молодые матери по всему миру.

«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы


Эмили впервые честно призналась, что ее семейная жизнь с продюсером Себастьяном Беар-Макклардом дала трещину гораздо раньше, чем об этом узнали СМИ. По словам модели, их интимная жизнь полностью прекратилась всего через шесть месяцев после рождения первенца - сына Сильвестра (Слая). Менее чем через год после этого супруги официально расстались.

Оказавшись в статусе одинокой мамы, Ратаковски пустилась во все тяжкие и не скрывает, что практиковала «компульсивные свидания» с абсолютно разными мужчинами в Нью-Йорке. Для нее это стало своеобразной терапией: способом заново понять себя и вдребезги разрушить навязанный обществом образ «послушной девочки» или непорочной святой.

«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы


Чтобы защитить свою уязвимость от жалости окружающих, Эмили сознательно примеряла на себя роли роковых и опасных персонажей. Она хотела выглядеть сексуально, но пугающе, чтобы никто не смел причинить ей новую боль. Впрочем, главным итогом этих поисков стало важное осознание:
«Моя главная суперсила — это способность вовремя сказать "нет" и уйти из отношений, которые меня не устраивают».

Сейчас Эмили четко разграничивает личную жизнь и материнство. Она установила для себя и своих партнеров жесткие табу, которые никогда не нарушает.

Во-первых, модель ни разу не пропустила ритуал укладывания маленького сына спать.
И, во-вторых, звезда полностью исключила ночевки у мужчин (и у себя), чтобы каждое утро встречать ребенка абсолютно собранной и вовлеченной.

«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы

← «Френдзона», «Лавстори», «Роскошный м...

Ключевые слова: Эмили Ратаковски

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Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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