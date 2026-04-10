Аня Покров, Артур Бабич, Соня Князева: кто еще стал гостем на премии Института развития интернета

Премия охватила все актуальные тренды интернета, включая короткометражные фильмы, игровые сериалы, документальные проекты, подкасты, музыкальные треки. В этом году появились и новые категории «Канал в мессенджере» и «Промокампания в Интернете». В результате финалистами Пятой Национальной премии 2026 стали 75 проектов.
Особо запоминающимся стало появление трехкратного чемпиона мира, и обладателя титула «Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ» Александра Овечкина. Ему вручили награду в специальной номинации «Мир должен знать».
Надо сказать, что выбор образов гостей, собравшихся во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой», соответствовал статусу мероприятия. Дамы предпочли вечерние платья, броским, эпатажным нарядам.
Это в полной сере относится к Женя Медведева, которая пришла в компании Ильдара Гайнутдинова.
Полностью соответствовали дресс-коду:
Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева,
актриса Равшана Куркова,
популярная российская телеведущая, блогер, продюсер и модель Ассоль, появившаяся перед камерами с мужем ST,
российская светская журналистка и эксперт в индустрии моды Инна Комбарова?
и книжный маркетолог, журналист и начинающий писатель Соня Князева.
Из общего ряда выбивалась, пожалуй, популярный российский инфлюенсер Наташа Гасанханова. Но это её стиль, и она всегда такая.