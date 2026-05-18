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«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере

Вчера, 12:21
Ара Даниелян – владелец студии красоты премиум-класса.

«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере
Он основатель международной школы колористики, топ-преподаватель и автор образовательных программ для стилистов с 20-ти летним опытом, победитель профессиональных чемпионатов и судья международных конкурсов в сфере парикмахерского искусства. Для него бьюти-сфера – не просто работа, а дело всей жизни. Ара Даниелян рассказал о своем пути в профессию и преподавательской деятельности.

Неожиданный старт и стремительный взлет.

В индустрию красоты Ара Даниелян пришел неожиданно для самого себя. В школьные годы он пропустил 267 часов занятий, и родители, желая придать вектор его энергии, решили отдать сына под контроль частного мастера. Обучение было рассчитано на полгода, но уже через три месяца Ара приступил к самостоятельной работе.

Поворотный момент в жизни наступил, когда Даниелян решил устроиться в престижный московский салон. Полгода усилий не пропали даром – его наконец взяли на работу. «Можно сказать, я действительно очень удачно вошел в профессию», – вспоминает Ара Даниелян. Уже в 2005–2006 годах он проводил мастер-классы в Гостином дворе в рамках выставки InterCHARM, а затем работал с высокопоставленными клиентами в Москве.

После службы в армии Ара Даниелян вернулся в бьюти-сферу с еще большей уверенностью. Повышение квалификации, чемпионаты, международные стажировки в Лондоне и Италии – он использовал любую возможность, чтобы расти профессионально. «Именно тогда окончательно понял: парикмахерское искусство – это мое дело», – говорит он.

«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере


Призвание, основанное на простоте и системе.

Сегодня, когда многие приходят в бьюти-сферу ради денег или популярности, Ара Даниелян остается верен своему призванию. «Я до сих пор считаю, что больше ничем другим заниматься не хочу», – признается эксперт. Эта внутренняя убежденность и любовь к профессии стали фундаментом его философии.

Главный принцип Ара Даниеляна как мастера и преподавателя – простота. Он намеренно избегает сложной терминологии и пафоса, объясняя даже самые сложные вещи доступным языком. Ара обучает системе: как работает цвет, строится форма, почему получается тот или иной эффект. Настоящий преподаватель, по его мнению, должен не просто поддерживать, а доводить человека до результата.

Миссия: результат превыше всего.

Для Ара Даниеляна репутация — это актив, который строится годами, поэтому к обучению учеников он подходит с особой строгостью.
«Если человек платит, значит, он должен действительно научиться. Другого варианта нет», – убежден основатель международной школы колористики. Требовательность он проявляет и в работе с клиентами. Ара признается, что не раз отказывал статусным людям, если понимал, что их пожелания противоречат здравому смыслу или могут навредить образу.

Уважение к профессии, любовь к своему делу и непоколебимая приверженность качеству, независимо от обстоятельств – главные ориентиры, которые ведут Ара Даниеляна на протяжении всего его пути. Именно поэтому он остается не просто востребованным мастером, а настоящим наставником, способным зажечь искру призвания в каждом ученике.

«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере

← Пришли, расписались и ушли: сотрудник ...

Ключевые слова: Ара Даниелян

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере Ара Даниелян – владелец студии красоты премиум-класса.
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