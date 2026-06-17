Она моя копия, но младше: бывшая жена Миши Галустяна Виктория высказалась о его новой избраннице

Она была девочкой из обеспеченной семьи, а Миша только-только получил первую известность благодаря КВН и победе его команды «Утомленные солнцем». Согласно семейной легенде, они познакомились на дискотеке в Краснодаре, и Миша сразу влюбился, а Виктория, которой едва исполнилось 17 лет, ответила местной знаменитости взаимностью. Её родители были против, сомневаясь, что этот маленький, ушастенький паренек без явных перспектив в карьере сможет составить их дочери достойную партию, но Миша убедил их в обратном.Свадьба состоялась спустя четыре года в 2007 году, а затем Виктория родила двух дочерей – Эстеллу и Элину.К тому времени Миша уже был востребованным актером, принимавшим участие в куче теле и кино-проектов, так что родители Виктории могли быть спокойны за благосостояние дочери.Когда Галустян, называвший Вику своей первой и единственной любовью начал ей изменять, история умалчивает, но в 2025 году пара официально развелась после 18 лет брака. Теперь у Миши новая любовь по имени Лилия Киосе, которая, по мнению его бывшей, является её копией, но только моложе.Сейчас Виктория возмущена тем, что она принимала Лилию в своем доме в качестве гостьи, не подозревая, что та вознамерилась увести у неё мужа.«Я бы ей волосёнки подёргала, да бывший мой рублём накажет. А потому пускай живут. Мне от них ничего не надо, только бы у них ничего не было!» - эмоционально высказалась Виктория в адрес новой избранницы мужа.Правда, судя по её словам, что бывший муж может лишить её финансовой поддержки, с подобными выражениями стоит быть осторожнее.Пока же, судя по фотографиям в социальных сетях, у Виктории в этом плане все хорошо и она отдыхает в Дубае, регулярно публикуя фотографии из серии – смотри кого потерял.