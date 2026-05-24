Лето в статусе «сингл»: Лена Перминова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом, но он всё отрицает

Многолетняя муза миллиардера Александра Лебедева дала понять, что ее красивый роман с 30-летним манекенщиком Тарасом Романовым подошел к концу.Громкое признание Перминова сделала в своих соцсетях. Отвечая на расспросы поклонников, звезда неожиданно разоткровенничалась и заявила, что сейчас у нее начался совершенно новый этап.«Классное ощущение - быть свободной девушкой. И у меня такое впервые», - заинтриговала подписчиков модель.Для Елены это действительно уникальный опыт: почти 20 лет она состояла в отношениях с Лебедевым, от которого родила четверых детей, а сразу после расставания с олигархом с головой окунулась в роман с Романовым.Новость о возвращении Перминовой на «рынок невест» мгновенно всколыхнула светскую тусовку. Ситуацию уже успела прокомментировать Ксения Собчак. Телеведущая с иронией отметила, что «теперь все телеграмовские админы на низком старте готовятся плодить слухи о новом бойфренде». Впрочем, по данным всезнающей Ксении Анатольевны, сердце модели пока свободно - Лена никого не ищет и планирует просто насладиться предстоящим летом в гордом одиночестве.Правда, в этой идеальной картине одиночества есть одно «но» - сам Тарас Романов с разрывом категорически не согласен. Чуть позже манекенщик поспешил опровергнуть слова возлюбленной. По его версии, они с Леной по-прежнему вместе, а её слова в соцсетях просто «неправильно истолковали».Ну, и пока Тарас пытается сохранить лицо, Лена его заявления демонстративно игнорирует. Вместо этого она публикует посты с благодарностью бывшему мужу-миллиардеру за совместное воспитание детей. Учитывая эффектную внешность и статус многодетной мамы, у которой «всё легко получается», долго скучать в одиночестве Елене точно не придется. Но пока план на ближайшие месяцы очевиден - погулять свободной и взять от этого лета максимум.