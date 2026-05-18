Для особо любопытных, МУЖ НЕ АРТИСТ: Мирослава Карпович подтвердила замужество и намекнула на беременность

Мирославе уже 40, но до этого в официальных отношениях она не состояла. Одно время ходили упорные слухи, что у неё роман с Павлом Прилучным, но, после всего этого, замуж он взял совсем другую.И вот сейчас Карпович подтвердила, что вышла замуж и даже добавила, что муж не артист. Раскрывать подробности она не стала, но, большой тайны в личности её избранника нет, поскольку на своей страничке в социальной сети он уже опубликовал их совместное фото. Более того, судя по тому, как Мирослава поддерживает животик, напрашиваются мысли о том, что она беременна.Так вот, избранника актрисы зовут Евгений Рагулин. Он родом из Молдовы и на 11 лет младше своей жены. В Россию его семья перебралась уже много лет назад. Какое-то время он жил в Тюмени, но сейчас обосновался в Подмосковном Одинцово.Он владеет собственным бизнесом, связанным с торговлей и услугами по обслуживанию средств пожарной безопасности.