Пришли, расписались и ушли: сотрудник муниципалитета рассказал о бракосочетании Дуа Липы и Каллума Тернера

Официальная церемония бракосочетания 29-летней поп-дивы Дуа Липы и 35-летнего актера Каллума Тернера прошла без пафоса и устроили максимально камерный праздник в историческом муниципалитете района Мэрилебон.Надо сказать, что это легендарное место для британской музыки. Именно здесь дважды играл свадьбу Пол Маккартни. Тут же в свое время расписывался бунтарь из Oasis Лиам Галлахер.Гостями церемонии стали всего несколько человек. Это родители жениха и невесты, бабушка певицы и буквально восемь близких друзей.Для такого торжественного случая Каллум выбрал брутальный стиль total black - черный костюм, рубашку и галстук. А Дуа Липа роскошно контрастировала с мужем в белоснежном ансамбле от Schiapali. На ней были элегантный жакет, миди-юбка с удлиненным шлейфом, белые перчатки и эффектная широкополая шляпа. Так что, по словам сотрудника муниципалитета, молодожены выглядели на миллион долларов, но, при этом, вели себя очень мило. Всё прошло молниеносно: «Пришли, расписались и ушли».Фотографы увидели пару уже на выходе из здания. Влюбленные сияли от счастья под дождем из конфетти, но не задержались не на минуту, быстренько прыгнув в черный лондонский кэб. Что до их гостей, то они все они уехали следом.Но пока это лишь пролог перед грандиозным трехдневным марафоном. Уже на этой неделе Каллум и Дуа Липа улетают на Сицилию, где в окружении живописных пейзажей Палермо пройдет роскошная вечеринка для сотен мировых знаменитостей.Среди приглашенных гостей числятся Донателла Версаче и Charli XCX, а главным сюрпризом вечера может стать выступление давнего друга невесты сэра Элтона Джона с которым они штурмовали мировые чарты с хитом Cold Heart.