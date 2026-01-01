Музыка

Пришли, расписались и ушли: сотрудник муниципалитета рассказал о бракосочетании Дуа Липы и Каллума Тернера

Вчера, 16:36
Все случилось накануне в самом сердце Лондона.

Официальная церемония бракосочетания 29-летней поп-дивы Дуа Липы и 35-летнего актера Каллума Тернера прошла без пафоса и устроили максимально камерный праздник в историческом муниципалитете района Мэрилебон.

Надо сказать, что это легендарное место для британской музыки. Именно здесь дважды играл свадьбу Пол Маккартни. Тут же в свое время расписывался бунтарь из Oasis Лиам Галлахер.

Гостями церемонии стали всего несколько человек. Это родители жениха и невесты, бабушка певицы и буквально восемь близких друзей.

Для такого торжественного случая Каллум выбрал брутальный стиль total black - черный костюм, рубашку и галстук. А Дуа Липа роскошно контрастировала с мужем в белоснежном ансамбле от Schiapali. На ней были элегантный жакет, миди-юбка с удлиненным шлейфом, белые перчатки и эффектная широкополая шляпа. Так что, по словам сотрудника муниципалитета, молодожены выглядели на миллион долларов, но, при этом, вели себя очень мило. Всё прошло молниеносно: «Пришли, расписались и ушли».

Фотографы увидели пару уже на выходе из здания. Влюбленные сияли от счастья под дождем из конфетти, но не задержались не на минуту, быстренько прыгнув в черный лондонский кэб. Что до их гостей, то они все они уехали следом.

Но пока это лишь пролог перед грандиозным трехдневным марафоном. Уже на этой неделе Каллум и Дуа Липа улетают на Сицилию, где в окружении живописных пейзажей Палермо пройдет роскошная вечеринка для сотен мировых знаменитостей.
Среди приглашенных гостей числятся Донателла Версаче и Charli XCX, а главным сюрпризом вечера может стать выступление давнего друга невесты сэра Элтона Джона с которым они штурмовали мировые чарты с хитом Cold Heart.

Ключевые слова: Дуа Липа, Каллум Тернер

Количество просмотров: 1 157
Автор: Lili

Автор фото: скрин

