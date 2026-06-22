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Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой

22.06.26 / 15:24
Звезда Голливуда официально объявила, что ждет третьего ребенка.

Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой
Радостной новостью 43-летняя актриса поделилась в социальных сетях, опубликовав трогательное видео. В кадре Энн позирует в свободном светлом платье, а затем убирает руки от живота, демонстрируя поклонникам уже заметно округлившийся силуэт под легендарный хит Барбары Льюис «Baby I'm Yours».

Официальный представитель актрисы на запросы прессы лаконично ответил: «Думаю, видео говорит само за себя».

Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой


Но самое удивительное, что звезде удавалось скрывать свое положение в течение нескольких месяцев, несмотря на плотный рабочий график. Хэтэуэй активно посещала ковровые дорожки и провела масштабный промо-тур в поддержку долгожданного сиквела «Дьявол носит Prada 2». Окружающие даже не догадывались о беременности, так как стилисты умело подбирали для нее объемные наряды от ведущих модных домов.

Сегодня Энн Хэтэуэй светится от счастья, но за этой улыбкой скрываются годы тяжелой борьбы. Актриса никогда не скрывала, что путь к материнству стал для нее настоящим испытанием. Она открыто рассказывала о том, что столкнулась с диагнозом бесплодия и пережила то, что сама называет «адом зачатия». На болезненное признание Энн впервые решилась два года назад, рассказав, что в 2015 году у нее случился выкидыш и самым ужасным было то, что трагедия произошла в разгар ее участия в театральной постановке, где ей по сценарию приходилось «рожать» на сцене каждый вечер.

Но сейчас всё это уже позади. Её брак с ювелиром Адамом Шульманом длится уже 14 лет и по праву считается одним из самых прочных и гармоничных в Голливуде. В Сети даже долгое время циркулировала романтическая теория о том, что Адам - это реинкарнация Уильяма Шекспира, чью жену, как известно, звали Энн Хэтэуэй, настолько невероятно похож ювелир на великого драматурга внешне.

Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой


Они встретились в 2008 году на кинофестивале в Палм-Спрингс через общих друзей. Для Энн это был непростой период: она только что пережила скандальное расставание с бизнесменом Рафаэлло Фольери, который оказался мошенником и попал в тюрьму. Появление спокойного, надежного и интеллигентного Адама спасло актрису. Как признавалась сама Хэтэуэй, едва взглянув на Шульмана, она обернулась к подруге и уверенно заявила: «Я выйду замуж за этого парня».

В 2012 году они сыграли тайную свадьбу в Калифорнии, причем дизайн уникального помолвочного кольца Адам разработал для возлюбленной сам. Сейчас они уже воспитывают двоих сыновей и, как кажется, надеются на появление девочки.

Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой

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Ключевые слова: Энн Хэтэуэй

Количество просмотров: 1 937
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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