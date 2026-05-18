Эти фестивали для меня больше, чем концерт и ужин: Светлана Бондарчук улетает к Крейгу Дэвиду на Big Art Festival

Светская львица буквально светится от счастья, ведь сбылась её давняя мечта!«Лечу на Big Art Festival, чтобы послушать Крейга Дэвида, увидеть город, побродить по старым улочкам и базарам, - эмоционально призналась звезда в своих соцсетях. - Эти фестивали для меня больше, чем концерт и ужин: атмосфера, люди, ощущение праздника жизни. Очень жду!»Для тех, кто не в курсе: Big Art Festival это синоним роскоши и место встречи для миллионеров и мировых селебрити. Фестиваль гремит по всему миру, устраивая фантастические гала-ужины в самых топовых локациях планеты. В списке городов - Нью-Йорк, Дубай, лазурный Капри и элитный Порто-Черво! А на сцене зажигали суперзвезды первой величины: Андреа Бочелли, Эрос Рамазотти, Энрике Иглесиас и Кэти Перри.В этот раз эстафету перехватывает легендарный Крейг Дэвид. Так что, Светлане очень повезло оказаться 9 июня среди гостей такого закрытого и пафосного мероприятия.