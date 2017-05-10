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Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети

Вчера, 21:25
В сети появился ранее не публиковавшийся снимок супруги принца Гарри Меган Маркл.

Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети
Несмотря на то, что 37-летней Меган Маркл практически с самой свадьбы подражают и копируют её образы, хвалят за благотворительность, вопросы к прошлому новоиспеченной герцогини всё же остаются. По-прежнему находятся и те, кто выражает недовольство тем, что принц Гарри выбрал себе в жены именно Маркл.

Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети


"Красоткой её точно не назовешь", "Неужели это будущая герцогиня?" - пишут пользователи в комментариях к фотографии, появившейся на днях в сети. На ней юная Меган запечатлена со своей тогдашней подругой актрисой Кэтрин Макфи - именно она и выложила снимок. "Обе в юности играли в мюзиклах. Сейчас одна - герцогиня, другая - выступает в театре на Вест-Энде. По мне - звучит одинаково" - подписала фото Макфи.

Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети


Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети

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Ключевые слова: Меган Маркл

Количество просмотров: 13 455
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, perthnow.com.au, timesnow.com, yahoo.com

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