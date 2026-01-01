Шестая беременность Натальи Водяновой стала политической новостью Франции

В Европе, да и во многих других уголках мира давно не скрывают, что материнство стало политической проблемой, а во Франции «демографическое перевооружение» заняло центральное место в общественных дебатах. Так что, беременная шестым ребенком Наталья Водянова на обложке стало неким символом и примером, а весь летний выпуск журнала построен вокруг этой темы.Но, Наташа - это особый случай, и она не стесняется об этом говорить и осознает свою привилегированность во многих аспектах материнства.Да, она обладает здоровьем, чтобы выносить шесть беременностей, но, так же у неё есть материальные возможности для воспитания этих детей.Сейчас на фоне шумихи с её интересным положением в сети всплыло одно из её давних интервью, где она честно признается, что в детстве помогала маме продавать весовое мороженное и, чтобы выиграть что-то для себя, просто обманывала покупателей, недокладывая им по чуть-чуть.Её дети от таких забав застрахованы на все 100%.