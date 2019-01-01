Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве

"У нас вчера был прекрасный вечер. Мы были на Красной площади, где почти никого не было и она была наша. Когда видишь эти прекрасные памятники, архитектуру, то просто дыхание замирает" - поведал МакЭвой на пресс-конференции, прошедшей сегодня в отеле Ritz Carlton. Снимки с Красной площади можно посмотреть в нашем материале.
Сюжет фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" выстраивается вокруг одной из самых одаренных мутанток Джин Грей - благодаря случаю она обретает невероятную мощь, которая меняет её и превращает в Тёмного Феникса. Теперь всей команде Людей Икс придется выбирать: жизнь Грей или жизни всех людей, живущих в мире. В российский прокат лента выйдет 6 июня.
"Фильмы о "Людях Икс" для меня всегда были про семью. Они получались самыми лучшими. В фильме "Люди Икс: Первый класс" мы построили эту семью... Когда снимали "Дни минувшего будущего", она укреплялась. В этом фильме мы разрываем семью, разбиваем отношения. Это испытание. Мой герой проходит через него и пытается спасти весь мир, вместо того, чтобы спасать семью. Он верит, что в каждом человеке есть хорошее, и пытается найти это в людях и в себе самом. Он пытается быть хорошим парнем, но получает то, что однажды сам посеял" - рассказал Джеймс МакЭвой.
"Для меня это был первый невероятный опыт работы в таком масштабном фильме. Однако я быстро влилась в команду и нашла общий язык со всеми, кто работал над этим удивительным проектом. Съемки были сложными, но увлекательными" - говорит Джессика Честейн. "В один из съёмочных дней, когда я висел на специальных тросах, как марионетка, Джессика решила подшутить надо мной и взяла пульт управления тросами на себя. Она дергала рычаги и поднимала мои руки и ноги под ритм "Макарены", а я ничего не мог сделать! Это был отличный день!" - смеется Джеймс.
Саймон Кинберг и Хатч Паркер, в свою очередь, отметили, что буквально поражены тем, как в России любят всю сагу о "Людях Икс" и как журналисты подготовились к пресс-конференции, придумав интересные вопросы.