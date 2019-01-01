Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве

Вчера, 22:20
Голливудские знаменитости Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетили столицу в рамках промотура фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс".

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве
Накануне в столицу прилетели звезды нового фильма о "Людях Икс" Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой. Компанию актерам составили режиссер ленты Саймон Кинберг, а также продюсер Хатч Паркер. Джеймс и Джессика вчера уже успели побывать на съемках шоу "Вечерний Ургант", и, конечно, погулять по Москве - особенно гостям понравилась Красная площадь после захода солнца.

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


"У нас вчера был прекрасный вечер. Мы были на Красной площади, где почти никого не было и она была наша. Когда видишь эти прекрасные памятники, архитектуру, то просто дыхание замирает" - поведал МакЭвой на пресс-конференции, прошедшей сегодня в отеле Ritz Carlton. Снимки с Красной площади можно посмотреть в нашем материале.

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Сюжет фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" выстраивается вокруг одной из самых одаренных мутанток Джин Грей - благодаря случаю она обретает невероятную мощь, которая меняет её и превращает в Тёмного Феникса. Теперь всей команде Людей Икс придется выбирать: жизнь Грей или жизни всех людей, живущих в мире. В российский прокат лента выйдет 6 июня.

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


"Фильмы о "Людях Икс" для меня всегда были про семью. Они получались самыми лучшими. В фильме "Люди Икс: Первый класс" мы построили эту семью... Когда снимали "Дни минувшего будущего", она укреплялась. В этом фильме мы разрываем семью, разбиваем отношения. Это испытание. Мой герой проходит через него и пытается спасти весь мир, вместо того, чтобы спасать семью. Он верит, что в каждом человеке есть хорошее, и пытается найти это в людях и в себе самом. Он пытается быть хорошим парнем, но получает то, что однажды сам посеял" - рассказал Джеймс МакЭвой.

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


"Для меня это был первый невероятный опыт работы в таком масштабном фильме. Однако я быстро влилась в команду и нашла общий язык со всеми, кто работал над этим удивительным проектом. Съемки были сложными, но увлекательными" - говорит Джессика Честейн. "В один из съёмочных дней, когда я висел на специальных тросах, как марионетка, Джессика решила подшутить надо мной и взяла пульт управления тросами на себя. Она дергала рычаги и поднимала мои руки и ноги под ритм "Макарены", а я ничего не мог сделать! Это был отличный день!" - смеется Джеймс.

Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве


Саймон Кинберг и Хатч Паркер, в свою очередь, отметили, что буквально поражены тем, как в России любят всю сагу о "Людях Икс" и как журналисты подготовились к пресс-конференции, придумав интересные вопросы.

← На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский о... →

Ключевые слова: Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Саймон Кинберг, Хатч Паркер, кино

Количество просмотров: 1 482
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Джеймс МакЭвой за короткий срок набрал значительную мышечную массу
Джессика Честейн поразила роскошным видом в белом комбинезоне
Джессика Честейн зарегистрировала отношения с возлюбленным
Джессика Честейн стала лицом Piaget
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт» В Москве с двухдневным визитом побывали актриса Джессика Честейн и актер Джеймс МакЭвой.
Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве Голливудские знаменитости Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетили столицу в рамках промотура фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс".
На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель 64‑й конкурс песни «Евровидение» стал историей - Сергей Лазарев вновь чуть-чуть не добрался до вершины.
Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов Сегодня вечером в Тель-Авиве пройдет большой финал международного конкурса "Евровидение".
Перед финалом «Евровидения» Сергей Лазарев взорвал сеть снимком в полотенце Российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев выложил в блог горячее фото из ванной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.