Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Оксана Акиньшина и Данила Козловский и стали родителями

19.05.26 / 11:50
Личная жизнь Данилы Козловского всегда напоминала искусно срежиссированный, но крайне запутанный фильм, финал которого не мог предсказать никто.

Долгое время публику не покидало ощущение, что все громкие романы главного секс-символа российского кино - лишь красивая декорация.

Данила Козловский родился в глубоко интеллигентной московской семье. Его отец, Валерий Козловский — заслуженный работник культуры, доктор философских наук и уважаемый профессор МГИКа, стоявший у истоков рекламного образования в России. Мать, Надежда Звенигородская, — профессиональная актриса, которая пожертвовала карьерой ради воспитания троих сыновей, но всегда прививала им любовь к высокому искусств.

А вот коренная петербурженка Оксана Акиньшина выросла в самой простой советской семье, далекой от богемы. Её отец работал автослесарем, а мама бухгалтером. Оксана с детства отличалась бунтарским, независимым нравом. В кино она попала абсолютно случайно в 13 лет благодаря Сергею Бодрову-младшему, фактически пропустив классическое детство и сразу став взрослой, самостоятельной женщиной.

До встречи с Акиньшиной репутация Козловского как «настоящего мужика» не раз подвергалась сомнениям со стороны светских критиков. Масла в огонь в свое время подливала подчеркнуто нежная дружба Данилы с поп-королем Филиппом Киркоровым. Даже ранний трехлетний брак Козловского с польской актрисой Уршулой Малкой, которая была старше его на несколько лет, злые языки открыто называли фикцией. Все последующие пассии Данилы тоже больше напоминали красивую ширму. Отношения с моделью Ольгой Зуевой изначально казались гостевыми и не предполагали штампа в паспорте. Правда, Ольга родила актеру дочь Оду Валентину, но вскоре после родов пара окончательно распалась, а девочка осталась жить с матерью в США.

Ну, а многодетная мама со стажем Оксана Акиньшина к моменту сближения с Козловским тоже уже успела пережить несколько бурных браков и романов. В ее личном «портфолио» - официальный союз с Дмитрием Литвиновым (от которого она родила первенца Филиппа) и долгое замужество с кинопродюсером Арчилом Геловани, в браке с которым на свет появились сын Константин и дочь Эмми.

И вот когда в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль» между Козловским и Акиньшиной проскочила искра, скептики вновь заговорили о пиаре, а романтические фотоотчеты из совместных отпусков казались публике очередной красивой «постановкой».

А сейчас у Данилы и Оксаны родился сын, которого они назвали Лео. Звездная пара уже поделилась первыми эмоциями и раскрыла имя малыша в социальных сетях: «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!»

Получается, что актер, которого годами подозревали в неискренности, создал крепкий союз с одной из самых харизматичных и прямых актрис российского кинематографа. Остается только поздравить многодетную маму Оксану и счастливого отца Данилу с рождением сына!

Ключевые слова: Оксана Акиньшина, Данила Козловский

Количество просмотров: 1 768
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

