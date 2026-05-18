Тайное стало явным: Полина Гагарина больше не скрывает свою «любовь»

18.05.26 / 12:23
Полина Гагарина всегда считалась одной из самых скрытных представительниц отечественного шоу-бизнеса.

Певица годами жила под девизом «счастье любит тишину» и предпочитала держать личную жизнь за семью замками, резонно полагая: зачем кричать о романах на весь мир, если неизвестно, чем они закончатся? Однако в последнее время скрывать очевидное артистке становится всё сложнее.

Напомним, что слухи вокруг личной жизни Гагариной не утихают уже несколько лет. Поговаривали, что еще будучи в законном браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, звезда закрутила тайный роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Позже эту интрижку косвенно подтвердил и сам экс-супруг певицы. Исхаков устроил публичный скандал, наотрез отказавшись отпускать маленькую дочь на заграничный отдых в компании Полины и её нового «любовника».

В 2023 году имя Гагариной снова попало в заголовки таблоидов из-за связи с женатым танцором её же балета Стасом Миковым. Штамп в паспорте мужчины не стал помехой для вспыхнувших чувств: влюбленные регулярно светились в ресторанах и устраивали совместные прогулки с детьми артистки.

И вот — новый виток! Похоже, Полина решила окончательно завязать с игрой в прятки и недвусмысленно дала понять поклонникам, что её сердце снова занято. В своих соцсетях Гагарина опубликовала интригующий снимок мужской руки, сопроводив его лаконичной, но говорящей подписью: «Моя любовь».

Папарацци оперативно рассекретили личность загадочного избранника. Если верить слухам и свежим кадрам репортеров, новым фаворитом певицы стал её собственный концертный директор — 36-летний Сергей Сметанин. Самой Полине исполнилось 39 лет, так что в этом плане у пары полная гармония. На 20-летних юнцов поп-дива заглядываться не стала, сделав выбор в пользу проверенного и надежного мужчины из своего близкого окружения. Ждем официального совместного выхода в свет!

