Оксана Самойлова покоряет Европу

С некоторых пор она поставила себе цель масштабировать свою популярность уже за пределами России, так что, её появление на европейских курортах и Неделях моды в компании Ксении Собчак и Лены Перминовой это не желание просто быть в тренде и хорошо провести время, а необходимость быть на виду.В марте она завела англоязычный аккаунт в социальной сети, где рассказывает о «жизни миллионера на ферме», но пока там чуть больше 18 тысячи подписчиков, но и те россияне. Так что, надо как-то делать себе имя и за рубежом.Сейчас Самойлова в Каннах, где стала одной из участниц престижного благотворительного гала-вечера amfAR. Говорить о том, что она пришла туда по приглашению, наверное, не стоит. Пока она может присутствовать там лишь купив билет, но это часть её большой стратегии.Перед отелем Martinez Оксана позировала фотографам в футуристическом платье-металлик и, как пишут в светских новостях, смогла произвести впечатление, а на данном этапе это пока главное. Сегодня впечатление, а завтра уже узнаваемость.