Певица Ксения Бузина откровенно рассказала о закулисье шоу «Голос», о выступлениях в ресторане и о своих мечтах

Ксения Бузина очень популярна в Китае под именем Ksenona - /克欣诺娜. Она гастролировала по Америке в составе группы Leonid & Friends! Она постоянно экспериментирует с музыкальными жанрами, поет и свободно общается на английском, китайском, итальянском, казахском, армянском и балкарском языках. И первый вопрос к ней - Расскажи немного о своем становление, какая ты была в детстве, как учились и что сформировало тебя, как личность?
В детстве я была достаточно спокойным уравновешенным ребёнком, музыку полюбила сразу. Я была совсем маленькая, и когда включали музыку, сразу танцевала, как-то реагировала. Годика три мне была, любила песню «Ксюша, юбочка из плюша», когда её включали, подпевала, хотя ещё не совсем умела говорить. Потом пошла в школу общеобразовательную и параллельно меня мама отправила в музыкалку. Ходила на фортепиано, причём сама просила маму отдать меня, но я не доучилась, потому что дома не было инструмента и делать домашнее задание приходилось ходить куда-нибудь к знакомым или в саму музыкальную школу. Меня, видимо, в какой-то момент это напрягло, я устроила маме истерику и бросила в итоге. Уже в осознанном возрасте говорила, «мам, почему ты не наставила, почему не заставила?». Но что не делается, то к лучшему, уже в сознательном возрасте я освоила инструмент. Тогда в детстве я, кончено, мало походила на фортепиано.
Параллельно я ходила на живопись, скульптуру, мне это нравилось, где-то у бабушки даже есть мои дорисованные картины. В общем-то тоже такой творческий момент. В школе я училась хорошо, не была круглой отличницей, но у меня всегда были четверки и пятерки. Первый раз меня вдохновила девочка на уроке музыки, к нам пришла старшеклассница и разучивала песню к последнему звонку, мне понравилось, как она спела. Я пришла домой, включила кассету и пела эту песню, и не только эту, мне уже нравились другие, в то время Наталья Орейро, Бритни Спирс. Учила все песни наизусть, писала какие-то тетрадки, собирала информацию, вклеивала постеры. То есть я пела и никому не показывала.
У меня отчим музыкант и дома постоянно стояла аппаратура, были минуточки. И однажды мама пришла пораньше с работы, услышала, как я дома пою песня, ей очень понравилось, она рассказала папе. Они просили меня спеть, но я стеснялась, вообще была довольно скромной. Даже в школе, на какой-то вопрос я боялась правильно ответить, это нужно поднять руку, при всех встать, сказать ответ. Со временем, я, кончено, боролась с собой. Мама и папа попросили меня спеть песню у бабушки на юбилее, это был мой дебют, и папа сказал, что есть данные, что работает диафрагма, постепенно стал со мной заниматься, я встала потихоньку раскрепощаться, доверять его мнению, прислушиваться стала.
Он играл в военном оркестре на флейте и параллельно работал арт-директором в ресторане. Я вышла на сцену ресторана вместе с ним, и чувствовала, что в безопасности, понимала, что рядом папа. Сначала выступала на каких-то детских мероприятиях, а потом потихоньку начинала выступать с ним вечером. Перепевала всех хиты, которые звучали, пересматривала все проекты, «Фабрика звёзд» и тд. Выступала в школе в первый раз на последнем звонке, на выпускном пела. И уже, когда поступила в университет, начала ходить в творческий кружок, начала петь в группе. Выступали постоянно, участвовали в конкурсах, «студенческая весна». Сольно, отдельно от группы участвовала в городских мероприятиях, разных конкурсах и т. Обучаясь в университете и получая экономическое образование, учила китайский, занимались творчеством.