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«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку

Вчера, 16:35
По сюжету DINARA пробуждается в минималистичном пространстве.

«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку
Необычное свечение исходит от человека, который буквально материализуется рядом с ней, а в небе зависает неопознанный летающий объект. Однако героиня не испытывает страха перед необъяснимым. Напротив, она с доверием принимает почти незримое присутствие своего «не такого как все» спутника, раскрывая главную идею трека – «Рядом с ним я поверила в чудо».

«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку


Общаясь с журналистами после релиза, певица рассказала, что это история о том, что встречу с настоящей любовью невозможно спутать ни с чем.

В клипе собирательный образ возлюбленного отличается от всех земных мужчин. И хотя именно он «взглядом попал в сердце», «окутал заботой» и «подарил безусловное счастье», его воплощением стал обезличенный танцор. А его яркая внешность и пластичные движения только подчеркивают исключительность и инопланетное происхождение.

«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку


Фантазийный футуристичный мир воссоздается с помощью цифровых визуальных эффектов, а видеоряд усиливает ощущение неземной природы чувств с явными отсылками к кинематографу.
Тему неземной, сверхъестественной любви поддерживают сцены левитации, которые создают ощущение невесомости, знакомое каждому, кто испытывал сильные чувства.

«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку


Финальная сцена замыкает композицию клипа, возвращая зрителя к его началу, но оставляет пространство для интерпретации. Так что, каждый решит сам для себя, была ли эта история реальностью или лишь сном.

«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку






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Ключевые слова: DINARA

Количество просмотров: 1 664
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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