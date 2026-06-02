«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку

Общаясь с журналистами после релиза, певица рассказала, что это история о том, что встречу с настоящей любовью невозможно спутать ни с чем.
В клипе собирательный образ возлюбленного отличается от всех земных мужчин. И хотя именно он «взглядом попал в сердце», «окутал заботой» и «подарил безусловное счастье», его воплощением стал обезличенный танцор. А его яркая внешность и пластичные движения только подчеркивают исключительность и инопланетное происхождение.
Фантазийный футуристичный мир воссоздается с помощью цифровых визуальных эффектов, а видеоряд усиливает ощущение неземной природы чувств с явными отсылками к кинематографу.
Тему неземной, сверхъестественной любви поддерживают сцены левитации, которые создают ощущение невесомости, знакомое каждому, кто испытывал сильные чувства.
Финальная сцена замыкает композицию клипа, возвращая зрителя к его началу, но оставляет пространство для интерпретации. Так что, каждый решит сам для себя, была ли эта история реальностью или лишь сном.