После проблем с весом и отечностью Адриана Лима вернулась к активной модельной карьере яркой фотосессией

Первые два раза, Адриана пропадала из поля зрения, в связи с рождением детей. Лима осознанно ставила материнство в приоритет и в этот раз замужество и рождение сына Сайана в августе 2022-го года так же стали главной причиной длительного отпуска, но не единственной.Стоит вспомнить, что в 2018 году Лима официально «сложила крылья ангела» после завершения 20 лет сотрудничества с Victoria's Secret. Это завершило целую эпоху в ее жизни и, естественно, уже тогда снизило интенсивность ее появлений на подиумах.Тогда же Адриана много говорила о том, что устала от навязанных стереотипов, поверхностных ценностей и давления моды. Она отказалась сниматься в «сексуальных видео без глубокой причины» и решила пересмотреть свои карьерные ориентиры, что так же сказалось на её рекламных контрактах.Ну, а уже потом, после родов в 2022 году Адриана столкнулась с заметным набором веса и отечностью. Она публично заявляла, что ее тело находится в транзитном периоде, и не хотела подвергать себя жесткому стрессу ради мгновенного похудения под давлением индустрии.И вот сейчас, после периода беременности и связанных с этим изменений во внешности, 45-летняя супермодель полностью восстановила свой знаменитый образ и вернулась к работе в качестве амбассадора легендарных модных показов.Сейчас Лима демонстрирует отличную физическую форму, которой она, по собственному признанию, добилась благодаря высокоинтенсивным тренировкам и строгому режиму и фотосессия для летнего выпуска журнала EE72.