«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона

Настоящий фурор на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» произвела певица SABI. Пока коллеги соревновались в каратах, артистка вывела на дорожку очаровательного козленка. Питомец не растерялся: под прицелом сотен вспышек он начал активно общаться с публикой, отвечая на вопросы журналистов громким блеяньем.Не менее эффектное появление организовала MARGO (Маргарита Овсянникова). Вместо того чтобы идти самой, она предпочла, чтобы её вынесли: четверо статных мужчин в строгих костюмах доставили артистку к пресс-воллу в огромном гнезде из черных перьев. Образ «роковой птицы» дополнили платье под питона и живая канарейка в руках.Тренд на «братьев наших меньших» поддержала и певица Тавифа. На премии VOICE она появилась с обаятельной игрушечной обезьянкой, которая мгновенно стала главной героиней селфи вечера.К параду эпатажных выходов присоединилась и Оксана Самойлова, выйдя на награждение премией VOICE c сумкой-козой