Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона

30.06.26 / 08:23
Красные дорожки главных премий страны окончательно превратились в арену для модных экспериментов, а классические платья в пол проигрывают… козлятам и гнездам.

«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона
Настоящий фурор на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» произвела певица SABI. Пока коллеги соревновались в каратах, артистка вывела на дорожку очаровательного козленка. Питомец не растерялся: под прицелом сотен вспышек он начал активно общаться с публикой, отвечая на вопросы журналистов громким блеяньем.

Не менее эффектное появление организовала MARGO (Маргарита Овсянникова). Вместо того чтобы идти самой, она предпочла, чтобы её вынесли: четверо статных мужчин в строгих костюмах доставили артистку к пресс-воллу в огромном гнезде из черных перьев. Образ «роковой птицы» дополнили платье под питона и живая канарейка в руках.

«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона


Тренд на «братьев наших меньших» поддержала и певица Тавифа. На премии VOICE она появилась с обаятельной игрушечной обезьянкой, которая мгновенно стала главной героиней селфи вечера.

«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона


К параду эпатажных выходов присоединилась и Оксана Самойлова, выйдя на награждение премией VOICE c сумкой-козой

«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона

← «Не ждать»: онколог Александр Дзидзар...

Ключевые слова: SABI, MARGO, Тавифа, Оксана Самойлова

Количество просмотров: 2 080
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Белое сияние vs Красный перформанс: VOICE выбирает лучшие выходы на премии «Женщина года — 2026»
Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards
Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE
Киркоров, Инстасамка, Юлия Пересильд, Анна Чекалина: кто еще из звезд побывал на премии журнала Voice
«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона Красные дорожки главных премий страны окончательно превратились в арену для модных экспериментов, а классические платья в пол проигрывают… козлятам и гнездам.
«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку По сюжету DINARA пробуждается в минималистичном пространстве.
После проблем с весом и отечностью Адриана Лима вернулась к активной модельной карьере яркой фотосессией Это уже третье возвращение звезды подиумов.
Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой Звезда Голливуда официально объявила, что ждет третьего ребенка.
Она моя копия, но младше: бывшая жена Миши Галустяна Виктория высказалась о его новой избраннице На самом деле, Виктории Штефанец есть от чего злиться.
«Никаких ночевок»: Эмили Ратаковски откровенно рассказала о свиданиях после развода и правилах одинокой мамы Известная супермодель Эмили Ратаковски вновь оказалась в центре общественного внимания.
Лето в статусе «сингл»: Лена Перминова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом, но он всё отрицает Похоже, в личной жизни 39-летней многодетной мамы и топ-модели Лены Перминовой наметились кардинальные перемены.
Эти фестивали для меня больше, чем концерт и ужин: Светлана Бондарчук улетает к Крейгу Дэвиду на Big Art Festival Накануне знаменитая телеведущая и икона стиля Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками грандиозными планами.
Для особо любопытных, МУЖ НЕ АРТИСТ: Мирослава Карпович подтвердила замужество и намекнула на беременность «Папина дочка», на днях вышла замуж.
«Больше ничем другим заниматься не хочу»: Ара Даниелян рассказал о призвании в бьюти-сфере Ара Даниелян – владелец студии красоты премиум-класса.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.