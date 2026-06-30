«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона

Не менее эффектное появление организовала MARGO (Маргарита Овсянникова). Вместо того чтобы идти самой, она предпочла, чтобы её вынесли: четверо статных мужчин в строгих костюмах доставили артистку к пресс-воллу в огромном гнезде из черных перьев. Образ «роковой птицы» дополнили платье под питона и живая канарейка в руках.
Тренд на «братьев наших меньших» поддержала и певица Тавифа. На премии VOICE она появилась с обаятельной игрушечной обезьянкой, которая мгновенно стала главной героиней селфи вечера.
К параду эпатажных выходов присоединилась и Оксана Самойлова, выйдя на награждение премией VOICE c сумкой-козой