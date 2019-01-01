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Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве

Вчера, 21:10
61-летняя актриса Мишель Пфайффер прилетела в столицу на премьеру продолжения картины "Малефисента".

Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве
Визит актрисы совпал с резким ухудшением московской погоды - город накрыл осенний дождь и холодный ветер, однако это не помешало Пфайффер позировать фотографам на крыше одного из самых роскошных отелей с потрясающим видом на Красную площадь и Кремль. Мишель остановила свой выбор на черном брючном костюме, дополнив его босоножками на высоком каблуке и яркой деталью в виде шёлкового шарфика.

Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве


Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве


Чуть позже Пфайффер ответила на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции. Это уже второй приезд актрисы в нашу страну - ранее она была здесь ещё в 80-х годах и принимала участие в съемках фильма "Русский дом". Звезда рассказала, что провела в СССР почти два месяца и была приятно удивлена гостеприимством русских людей: "С тех пор мне хотелось вернуться в Россию в качестве туриста, посмотреть, как изменилась страна за эти годы" - призналась актриса.

Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве


Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве


Новый фильм с участием Пфайффер "Малефисента: Владычица тьмы" выйдет на российские экраны 17 октября. К своим ролям в продолжении вернулись Анджелина Джоли (Малефисента) и Эль Фаннинг (Аврора). Мишель досталась роль королевы Ингрид: "Всегда мечтала о сказочной роли. Моя героиня - очень властная женщина, она знает, чего хочет и как этого можно добиться. Она умная, хитрая и ни перед чем не остановится ради достижения цели. Ингрид - опасный соперник. Но в нашем фильме есть ещё две очень сильные героини - Малефисента и Аврора. Они верят в свою правду" - рассказала Пфайффер и добавила: "Мне было очень приятно работать с Анджелиной не только как с актрисой, но и как с продюсером фильма. Она - настоящий профессионал". Также звезда отметила, что в ближайшем будущем вероятно будет снята третья часть "Малефисенты".

Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве


Мишель Пфайффер представила фильм «Малефисента: Владычица тьмы» в Москве

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Ключевые слова: Мишель Пфайффер, кино, премьера, фотоколл, пресс-конференция

Количество просмотров: 3 068
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова, WDSSPR

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