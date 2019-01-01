Певица Миранда рассказала о Тамбове, Beatles и Филиппе Киркорове

Певица Миранда не так давно появилась на просторах российского шоу-бизнеса, но уже успела завоевать любовь слушателей.

Певица Миранда не так давно появилась на просторах российского шоу-бизнеса, но уже успела завоевать любовь слушателей.О своем первом выступлении, любви к творчеству и планах на будущее Миранда рассказала в большом и откровенном интервью.