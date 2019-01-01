Певица Миранда рассказала о Тамбове, Beatles и Филиппе Киркорове

О своем первом выступлении, любви к творчеству и планах на будущее Миранда рассказала в большом и откровенном интервью.
Каким было ваше детство? Как и где оно проходило?
Я родилась в городе Тамбов, в международной семье. Мой папа - немец, а мама - русская. Детство было очень насыщенное и воспоминания о нём у меня ассоциируются с занятиями танцами, музыкой и путешествиями. Я довольно редко выходила гулять с друзьями и это было для меня настоящим событием, я этого очень ждала.
Мой обычный день проходил так: школа, музыкальная школа, танцы. Приезжала домой около 23.00, и мама объясняла мне домашнее задание, которое задавали в школе, ведь очень часто она делала его за меня из-за нехватки времени.
Сейчас я вспоминаю эти моменты с улыбкой и благодарностью к родителям.
Моей мечтой было всегда находится в творчестве, будь то музыка, танцы или актёрство. Именно поэтому после школы я смогла отучиться на факультете клинической психологии только 3 года, а потом бросила и уехала в столицу, поступила в театральный.
С чего началось ваше увлечение вокалом? Что вас вдохновляло писать строчки и записывать первую музыку?
Я не могу вспомнить, когда именно я начала увлекаться музыкой, но это точно было задолго до того, как я поступила в музыкальную школу. У меня есть видео, где я совсем маленькая с игрушечной гитарой пытаюсь подыгрывать папе и что-то напевать. Папа у меня - музыкант, играл в группе. Возможно, это и повлияло на моё становление как музыканта, дома у нас постоянно играла музыка, в основном “Beatles”, “ Scorpions”, “Pink Floyd” и т.д.
Первое выступление у меня состоялось в садике, я исполнила песню на английском языке из мультика «Принцесса Лебедь». Тогда дети обвинили меня в том, что я пела под фонограмму, что было неправдой. Мне кажется, именно после этой ситуации родители поняли, что я очень музыкальный человек и могу достичь определенных успехов в данной сфере. Они отдали меня в музыкальную школу, где я и начала заниматься вокалом.
Что касается написания песен, то я не могу объяснить, как в моей голове рождаются те или иные тексты, точнее, я не могу контролировать этот процесс. Совсем недавно я принимала ванну и в моей голове родилась прекрасная, на мой взгляд, песня на английском языке, но под рукой у меня не было диктофона, а через 15 минут я уже не могла вспомнить её.