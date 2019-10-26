Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров

Алина Левда – это создательница блога @botanovna_, бизнесвумен и певица, успевающая совмещать рабочие проекты с семейными ценностями и воспитанием сына.

Алина Левда – это создательница блога @botanovna_, бизнесвумен и певица, успевающая совмещать рабочие проекты с семейными ценностями и воспитанием сына.В откровенной беседе с журналистами Алина рассказала, как создала собственный бренд кофе, почему предпочитает не реагировать на негативные комментарии и насколько сложно бывает блогерам отдохнуть в путешествии.