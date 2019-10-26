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Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров

26.10.19 / 08:11
Алина Левда – это создательница блога @botanovna_, бизнесвумен и певица, успевающая совмещать рабочие проекты с семейными ценностями и воспитанием сына.

Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров
Алина Левда – это создательница блога @botanovna_, бизнесвумен и певица, успевающая совмещать рабочие проекты с семейными ценностями и воспитанием сына.

Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров


В откровенной беседе с журналистами Алина рассказала, как создала собственный бренд кофе, почему предпочитает не реагировать на негативные комментарии и насколько сложно бывает блогерам отдохнуть в путешествии.

Все начиналось с ПП-рецептов, а теперь у тебя блог на аудиторию почти 3 миллиона человек. Что сейчас можно найти/прочитать в твоём блоге, и можно ли заказать у тебя рацион ПП-питания?

Блогера читают, вместе с ним растут и развиваются, только когда он в движении. Да, мой ПП-блог перерос в нечто большее, и сейчас я полностью живу в своем блоге. Здесь можно почитать и мои семейные истории, и мои семейные ценности, посмотреть, как мы путешествуем, как я развиваюсь, расту, как растет мой ребенок. Это сериал о жизни со своими взлетами и падениями. Я не ставлю себя в ранг психологов или трэвел-блогеров. Мой блог – это моя жизнь, о том, какая она есть. Я стараюсь часто писать мотивационные посты на тему благополучия в семье, это касается меня и моих родных, и соответственно моих подписчиков. В моем блоге огромное количество мамочек и девчонок от двадцати до сорока пяти лет: всегда есть о чем с ними поболтать. Рационов сейчас у меня заказать невозможно. К сожалению, на это нет времени. Но раньше я всю себя отдавала этому процессу, мне очень нравилось писать программы, помогать девчонкам с тренировками и видеть их результаты.

А в какой момент ты осознала, что являешься своего рода лидером мнений? Твоё отношение к блогерству как-то поменялось?

На самом деле раньше блоги росли самостоятельно и не было такого огромного их количества. В принципе, уже с десяти тысяч фолловеров ты чувствуешь себя лидером мнений, потому что люди тебя читают, смотрят, лайкают, отвечают. Мое отношение к блогерству началось меняться, когда все вокруг стали понимать, что я блогер, и я это увидела. Я не просто веду кулинарную страничку, а показываю много из своей жизни. Нужно было перейти черту, когда твои друзья смотрят на тебя странно и не понимают, зачем ты это все пишешь и публикуешь. Еще отношение поменялось, когда блогерство начало приносить свои плоды, что-то бартером, что-то платно. Плюс я достаточно быстро смогла его монетизировать. Уже начиная с десяти тысяч подписчиков я начала продавать программы питания и зарабатывать хорошие деньги ежемесячно, такие, какие я могла бы на своей работе заработать за год.

Недавно ты призналась, что не одна работаешь над своим блогом, у тебя есть целая команда. Расскажи поподробнее о ней.

Сейчас блогеры начиная со ста тысяч подписчиков уже берут себе менеджеров, но мне кажется, мои помощники появились, когда у меня было уже около миллиона, может тысяч восемьсот. Первым пришел менеджер – человек, который разбирает мою почту, составляет все договора, работает со следующим моим человеком, с бухгалтером, ведь все обязательно подотчетно. Тем более, когда ты такой крупный блогер и у тебя крупные контракты. Ты ведешь всю свою деятельность как индивидуальный предприниматель, соответственно, все коллаборации осуществляются на основе договоров, счетов и актов. Поэтому бухгалтер важен, как и менеджер. Также у меня есть несколько проектов, которые ведут мои помощники: там есть и копирайтеры, и человек, который занимается поиском рекламы, дизайнеры, монтажер роликов для ютуба и для моего маленького блога. Все, что есть в инстаграме, я монтирую в основном сама, но для ютуба и для моих проектов, у меня, конечно же, есть в составе оператор и монтажер.

Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров

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Ключевые слова: Алина Левда, Ботановна

Количество просмотров: 5 161
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Алина Ботановна рассказала, как стала блогером и научилась не воспринимать хейтеров Алина Левда – это создательница блога @botanovna_, бизнесвумен и певица, успевающая совмещать рабочие проекты с семейными ценностями и воспитанием сына.
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