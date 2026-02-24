Звёзды.ru
Айза вышла замуж по рекомендации астролога

24.02.26 / 11:30
В минувшие выходные Айза в третий раз сочеталась законным браком.

Их регистрация со Степаном Кузьменко, который на 10 лет младше 41-летней Айзы, прошла в Российском консульстве в столице Индонезии Джакарте. Это на соседнем от Бали острове, так что, добираться им было не очень далеко.

Айза вышла замуж по рекомендации астролога


Ну, а чтобы «молодые» не забывали Родину, и обстановка была более «домашняя», то их посадили под картинку с березками.

Айза вышла замуж по рекомендации астролога


Айза призналась, что про свадьбу со Степаном они решили еще в мае прошлого года, а вот дату им выбрала астролог, которая сказала, что в начале 2026 самый подходящий день — это 22 февраля, поскольку он, по её расчетам, самый удачный для них двоих. Ну, а Айза, которая уже дважды разводилась, решила поверить ей на слово, чтобы не разводиться потом в третий раз.

Айза вышла замуж по рекомендации астролога


И еще, Айза вполне могла бы выйти замуж в джинсах, так как не могла подобрать подходящего платья, но в конце концов все разрешилось и нужное платье нашлось.

И, конечно, очень интересно - Айза взяла себе фамилию Кузьменко или предпочла остаться Лилуна Ай?

Айза вышла замуж по рекомендации астролога

