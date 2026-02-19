Звёзды.ru
Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!»

19.02.26 / 15:29
В центре Москвы состоялась презентация глянцевого журнала «64 ГРАНИ».

А началось все с того, что маркетолог Светлана Анисимова решила создать в Москве бизнес-клуб, который объединил бы женщин предпринимателей. Дальше появилась целая экосистема «64 ГРАНИ», которая объединла онлайн клуб, образовательные инициативы, нетворкинг и инструменты для развития личного бренда и бизнеса.

Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!»


И вот теперь Светлана взяла на себя еще и роль главного редактора, создав журнал для того, чтобы эксперты становились ближе к своей аудитории. По её словам это издание должно помочь авторам раскрыть личный бренд: «За каждым материалом – уникальная личность. А публикация очень сильно повышает статус эксперта. Мы даём профессионалам возможность заявить о себе, а читателям – найти надежных экспертов. И все это – в духе теплого маркетинга, который лежит в основе всей экосистемы «64 ГРАНИ».

Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!»


Стоит добавить, что мероприятие привлекло значительное внимание и прошло в праздничной атмосфере: гостей встречали красная дорожка, возможность получить автограф на первом выпуске журнала, фуршет и общение в кругу единомышленников с обменом опыта между друг другом.

Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!»



Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

