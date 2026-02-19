Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти

19.02.26 / 11:56
У Пэрис всегда была богатой на события жизнь.

Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти
Это, естественно, относится и к её любовным похождениям. Еще 25 лет назад таблоиды пытались «поженить» её с Леонардо Ди Каприо, но это как раз можно в расчет не брать. Зато потом она покуралесила от души. Чего только стоит её «домашнее видео» с бывшим мужем Памелы Андерсон Риком Саломоном.

Потом была помолвка с актёром Джейсоном Шо, год отношений с певцом Ником Картером, потом наступил «греческий период», когда она собиралась замуж сначала Периса Латсиса, а затем за Ставроса Ниархоса.
Греческую аристократию сменили гитарист Бенджи Мэдден и актер Дуг Рейнхардт. Потом были владелец ночного клуба Лас-Вегаса Сай Уэйтс, испанский манекенщик Ривер Вийпери, бизнесмен Томас Гросс и снова актер Крис Зилка, который даже подарил Пэрис кольцо за два миллиона долларов, но свадьба все равно не состоялась.

И вот после всего этого у Хилтон, наконец получилось выйти замуж. В феврале 2021 года состоялась её помолвка с успешным бизнесменом Картером Реумом, а в ноябре они сыграли свадьбу. А дальше суррогатные матери родили им двоих детей.

Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Так вот сейчас, поскольку для Пэрис всё так удачно сложилось, они с мужем решили повторить события пятилетней давности – Картер вновь встал на одно колено, а Пэрис снова получила предложение руки и сердца вместе с колечком.

Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


По словам пары, они сделали это и обновили свои свадебные клятвы еще раз для своих детей, чтобы они могли увидеть, как все это было, своими глазами. А вообще, такие церемонии давно популярны у голливудских звёзд и превратились в традицию.

Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти


Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти




← Джессика Альба и её молодой бойфренд п... Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это бол... →

Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 1 352
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем
Пэрис Хилтон поделилась новыми фотографиями маленького сына на руках у мужа Картера Реума
Памела Андерсон вышла замуж
Перис Хилтон собирается замуж
Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!» В центре Москвы состоялась презентация глянцевого журнала «64 ГРАНИ».
Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти У Пэрис всегда была богатой на события жизнь.
Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами Когда-то Джессика уверяла, что любит мужчин гораздо старше себя.
Плохая кожа лица Марго Робби стала поводом для обсуждения в сети С самого начала тура к Марго приковано особое внимание.
Сидни Суини примерила образ Мэрилин Монро, а Джулия Фокс Бьянки Цензори У каждого свои кумиры и это нормально.
Обложка в Cosmopolitan и распродажа коллекции SYRN за несколько часов: Сидни Суини утерла нос недоброжелателям Последние недели стали для актрисы очень успешными.
Марго Робби покоряет Лондон в сексуальном винтажном образе от Джона Гальяно Промо тур «Грозового перевала» продолжается.
Фея Сабрина Карпантер, колдунья Леди Гага и ультра-сексуальная Чаппел Рон: лучшие фото с премии Грэмми В минувшие выходные звезды собрались в Лос Анджелесе.
Полина Диброва пошла по психологам 27 января в Москве состоялось масштабное и по-настоящему значимое событие.
Ким Кардашьян купила бюстгальтер Бритни Спирс и отреагировала на линию нижнего белья Сидни Суини В последнее время Ким сделала несколько любопытных покупок.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.