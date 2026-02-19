Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти

Это, естественно, относится и к её любовным похождениям. Еще 25 лет назад таблоиды пытались «поженить» её с Леонардо Ди Каприо, но это как раз можно в расчет не брать. Зато потом она покуралесила от души. Чего только стоит её «домашнее видео» с бывшим мужем Памелы Андерсон Риком Саломоном.Потом была помолвка с актёром Джейсоном Шо, год отношений с певцом Ником Картером, потом наступил «греческий период», когда она собиралась замуж сначала Периса Латсиса, а затем за Ставроса Ниархоса.Греческую аристократию сменили гитарист Бенджи Мэдден и актер Дуг Рейнхардт. Потом были владелец ночного клуба Лас-Вегаса Сай Уэйтс, испанский манекенщик Ривер Вийпери, бизнесмен Томас Гросс и снова актер Крис Зилка, который даже подарил Пэрис кольцо за два миллиона долларов, но свадьба все равно не состоялась.И вот после всего этого у Хилтон, наконец получилось выйти замуж. В феврале 2021 года состоялась её помолвка с успешным бизнесменом Картером Реумом, а в ноябре они сыграли свадьбу. А дальше суррогатные матери родили им двоих детей.Так вот сейчас, поскольку для Пэрис всё так удачно сложилось, они с мужем решили повторить события пятилетней давности – Картер вновь встал на одно колено, а Пэрис снова получила предложение руки и сердца вместе с колечком.По словам пары, они сделали это и обновили свои свадебные клятвы еще раз для своих детей, чтобы они могли увидеть, как все это было, своими глазами. А вообще, такие церемонии давно популярны у голливудских звёзд и превратились в традицию.