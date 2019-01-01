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София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее

Сегодня, 13:57
Несмотря на свой юный возраст София Берг уже прекрасная ведущая и талантливая певица.

София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее
Несмотря на свой юный возраст София Берг уже прекрасная ведущая и талантливая певица.

София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее


Она успевает вести программу «МультОбзор» на телеканале «Карусель», записывать песни, а также сниматься в клипах. На сегодняшний день у артистки уже есть клипы на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной» и «Я буду». Песня «Я буду» записана совместно с рэпером Джиганом и рассказывает о том, как важно ценить каждый момент из жизни. Артистка делится своими желаниями и мечтами — она стремится быть самой лучшей. В интервью София Берг рассказала о себе, о жизни и поделилась своими дальнейшими планами.

София, Вы еще совсем юная, расскажите почему Вам нравится петь? Когда начали заниматься вокалом развивать в себе эти способности?

— Мне нравится петь. Мне кажется, что это вещь, которая может открыть человеку всю свою жизнь. Я не занималась вокалом. Развивать эти способности нужно. Важно верить в себя и своему инстинкту.

Расскажите, нравится ли Вам учиться? Какие предметы любимые и почему?

— Мне очень нравится учиться. Я перешла в другую школу и там учителя воспринимают меня как взрослого человека. Больше всего нравится учить историю, потому что это интересно — узнавать про свой собственный мир.

Вы знаете два языка? Или больше? Какой из них нравится больше?

— Я разговариваю на трех языках: русском, английском и французском. Мне больше всего нравится говорить на английском языке.

София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее

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Ключевые слова: София Берг

Количество просмотров: 1 118
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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