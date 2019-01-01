София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее

Несмотря на свой юный возраст София Берг уже прекрасная ведущая и талантливая певица.Она успевает вести программу «МультОбзор» на телеканале «Карусель», записывать песни, а также сниматься в клипах. На сегодняшний день у артистки уже есть клипы на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной» и «Я буду». Песня «Я буду» записана совместно с рэпером Джиганом и рассказывает о том, как важно ценить каждый момент из жизни. Артистка делится своими желаниями и мечтами — она стремится быть самой лучшей. В интервью София Берг рассказала о себе, о жизни и поделилась своими дальнейшими планами.