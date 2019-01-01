София Берг рассказала о себе, знакомстве с Джиганом и планах на будущее

Она успевает вести программу «МультОбзор» на телеканале «Карусель», записывать песни, а также сниматься в клипах. На сегодняшний день у артистки уже есть клипы на песни «Не малышка», «Мама», «Братик мой родной» и «Я буду». Песня «Я буду» записана совместно с рэпером Джиганом и рассказывает о том, как важно ценить каждый момент из жизни. Артистка делится своими желаниями и мечтами — она стремится быть самой лучшей. В интервью София Берг рассказала о себе, о жизни и поделилась своими дальнейшими планами.
София, Вы еще совсем юная, расскажите почему Вам нравится петь? Когда начали заниматься вокалом развивать в себе эти способности?
— Мне нравится петь. Мне кажется, что это вещь, которая может открыть человеку всю свою жизнь. Я не занималась вокалом. Развивать эти способности нужно. Важно верить в себя и своему инстинкту.
Расскажите, нравится ли Вам учиться? Какие предметы любимые и почему?
— Мне очень нравится учиться. Я перешла в другую школу и там учителя воспринимают меня как взрослого человека. Больше всего нравится учить историю, потому что это интересно — узнавать про свой собственный мир.
Вы знаете два языка? Или больше? Какой из них нравится больше?
— Я разговариваю на трех языках: русском, английском и французском. Мне больше всего нравится говорить на английском языке.