“Большая маленькая звезда” Милана рассказала о карьере певицы и своих мечтах

Клип на песню юной артистки собрал 150 миллионов просмотров, через несколько месяцев состоится её первый сольный концерт, а блог Миланы на Ютуб насчитывает миллион подписчиков. Мы поговорили с юной певицей и выяснили, как ей удался такой мощный прорыв, получается ли совмещать карьеру со школой, и что она ждёт от своего концерта, который состоится 29 февраля 2020 года.
В 2014 году ты выступила на шоу «Один в один» в образе Ани Лорак. В кого ещё ты хотела бы преобразиться?
Я после также выступала в образе Мерлин Монро в шоу «Один в один», накануне у меня выпали зубы, это смотрелось очень забавно. Ролик также набрал миллионов просмотров. Мне интересно было бы сделать образ Джексона. В детстве я неплохо повторяла его движения. А из русских исполнителей я бы выбрала, наверное, Егора Крида с песней «Сердцеедка».
Твой кумир Майкл Джексон, а что именно тебе нравится в нем, и есть ли что-то, что хочешь взять из его выступлений на заметку для своих шоу?
Мне нравится он своей добротой к людям, думаю, он выступал не ради денег. Поэтому он стал великим артистом. Я изучала его биографию днями напролёт. Я считаю, он был очень порядочным и трудолюбивым человеком. В детстве мне даже казалось, что он переселился в меня.
Ты ведёшь также блог на “Youtube”, расскажи, как тебе пришла идея его завести? У тебя отлично получается формат влога, истории из жизни очень интересно смотреть. А есть ли ещё какие-то форматы, в которых ты хочешь развиваться на этой площадке?
Я всегда смотрела ютуб, и мне хотелось познакомиться со многими блогерами. Упрашивала долго маму и наконец победила в этой нелегкой борьбе.
Сейчас я развиваю свой аккаунт в LIKEE, у меня там почти 1 млн подписчиков. Ютуб больше для моих видеоклипов и творчества. Влоги, челленджи – это все мне нравится. А ещё я бы хотела сделать своё шоу, и вести какую-нибудь свою передачу. Например, приглашать к себе известных блогеров.
Сейчас на твоем ютуб-канале уже 1 миллион подписчиков. Ты хочешь дойти до какой-то определенный цифры или не особо думала об этом?
Да, я не так давно получила золотую кнопку. Бриллиантовую тоже, конечно, хочу, кто не хочет?! Но этому нужно уделять много времени. Я хотела бы в дальнейшем научиться монтировать сама свои видео. Мне интересен этот процесс.