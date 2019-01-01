“Большая маленькая звезда” Милана рассказала о карьере певицы и своих мечтах

Милане девять лет, но она уже успешная певица с огромным количеством поклонников.Клип на песню юной артистки собрал 150 миллионов просмотров, через несколько месяцев состоится её первый сольный концерт, а блог Миланы на Ютуб насчитывает миллион подписчиков. Мы поговорили с юной певицей и выяснили, как ей удался такой мощный прорыв, получается ли совмещать карьеру со школой, и что она ждёт от своего концерта, который состоится 29 февраля 2020 года.