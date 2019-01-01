Девушки из группы ТВОЯVINA откровенно рассказали о творчестве и любви

Начинающая, но перспективная группа ТВОЯVINA уверенно покоряет отечественный шоу-бизнес.Творческий тандем, состоящий из двух обворожительных красоток Вики и Насти, уже успел покорить сердца пользователей сети. Дебютный клип группы на песню «Не верю» собрал более одного миллиона просмотров на YouTube. Девушки рассказали о своем творческом пути и поделились своими планами.