Девушки из группы ТВОЯVINA откровенно рассказали о творчестве и любви

Творческий тандем, состоящий из двух обворожительных красоток Вики и Насти, уже успел покорить сердца пользователей сети. Дебютный клип группы на песню «Не верю» собрал более одного миллиона просмотров на YouTube. Девушки рассказали о своем творческом пути и поделились своими планами.
Где и как прошло ваше детство? Какие занятия интересовали? Насколько сильно вы поменялись с того момента, когда окончили школу?
Вика: Мое детство проходило в Гродно. Как и все девочки — я играла в куклы. Много свободного времени у меня не было, потому что я ходила в музыкальную школу. Поэтому, когда все дети бегали на улице, я учила нотную грамоту. Я всегда интересовалась музыкой и с детства знала, что буду певицей. В школе всегда была застенчивой и скромной девочкой. Сейчас же, я стала намного уверенней в себе — умею постоять за себя.
Настя: Детство, как и у многих, было беззаботным. Я жила в Ростовской области, в городе Волгодонск. Я четыре года ходила в театральную школу, занималась актерским мастерством. Десять лет занималась плаванием — все детство провела на тренировках, которые были по два раза в день. Мечтала о спортивной карьере — стать олимпийской чемпионкой. Однако я закончила спортивную карьеру в шестнадцать лет — поняла, что не хочу связывать с этим всю свою жизнь.