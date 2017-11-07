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Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми

Вчера, 22:59
Актер Сергей Безруков представил публике своих старших наследников.

Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми
Вчерашний показ нового ледового шоу в постановке Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" ознаменовался настоящей сенсацией, так как среди зрителей присутствовали совершенно неожиданные юные гости. Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон посетили шоу в компании детей актера.

Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми


Впервые о малышах стало известно четыре года назад, когда Сергей ещё был женат на актрисе Ирине Безруковой.

Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми


Имя матери детей до сих пор достоверно не известно. Ранее Безруков категорически отрицал информацию о внебрачных наследниках, однако сейчас, в новом браке, решился выйти с ними в свет. Напомним, что Сергей и Анна воспитывают совместную дочку Марию, появившуюся на свет год назад.

Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми

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Ключевые слова: Сергей Безруков, Анна Матисон, Ирина Безрукова

Количество просмотров: 15 613
Автор: Katarina

Автор фото: архивы пресс-служб, instagram

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