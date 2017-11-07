Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми

Вчерашний показ нового ледового шоу в постановке Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" ознаменовался настоящей сенсацией, так как среди зрителей присутствовали совершенно неожиданные юные гости. Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон посетили шоу в компании детей актера.Впервые о малышах стало известно четыре года назад, когда Сергей ещё был женат на актрисе Ирине Безруковой.Имя матери детей до сих пор достоверно не известно. Ранее Безруков категорически отрицал информацию о внебрачных наследниках, однако сейчас, в новом браке, решился выйти с ними в свет. Напомним, что Сергей и Анна воспитывают совместную дочку Марию, появившуюся на свет год назад.