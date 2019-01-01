Для появления на красной дорожке певица выбрала роскошный наряд, расшитый множеством сверкающих элементов. Дополнили образ массивное колье и серьги. Блю Айви решила не отставать от мамы и вышла в свет в точно такой же прозрачной юбке со стразами.
Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Лев»
Сегодня, 01:48
Певица Бейонсе вместе с дочкой посетила голливудскую премьеру картины "Король Лев" - в российском прокате с 18 июля.
Ремейк одного из самых известных мультфильмов студии Disney "Король Лев" стал полноценным фильмом и вот-вот выйдет на мировые экраны. Бейонсе, пришедшая на мировую премьеру ленты в Лос-Анджелесе в компании дочки Блю Айви, приняла непосредственное участие в создании картины - она озвучила одного из центральных персонажей - львицу Налу.
Для появления на красной дорожке певица выбрала роскошный наряд, расшитый множеством сверкающих элементов. Дополнили образ массивное колье и серьги. Блю Айви решила не отставать от мамы и вышла в свет в точно такой же прозрачной юбке со стразами.
Для появления на красной дорожке певица выбрала роскошный наряд, расшитый множеством сверкающих элементов. Дополнили образ массивное колье и серьги. Блю Айви решила не отставать от мамы и вышла в свет в точно такой же прозрачной юбке со стразами.
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Ключевые слова: Бейонсе
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Количество просмотров: 4 537
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: etonline.com, emirates24/7.com, thenational.ae, complex.com, instagram
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Автор фото: etonline.com, emirates24/7.com, thenational.ae, complex.com, instagram
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