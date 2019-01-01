Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Лев»

Ремейк одного из самых известных мультфильмов студии Disney "Король Лев" стал полноценным фильмом и вот-вот выйдет на мировые экраны. Бейонсе, пришедшая на мировую премьеру ленты в Лос-Анджелесе в компании дочки Блю Айви, приняла непосредственное участие в создании картины - она озвучила одного из центральных персонажей - львицу Налу.Для появления на красной дорожке певица выбрала роскошный наряд, расшитый множеством сверкающих элементов. Дополнили образ массивное колье и серьги. Блю Айви решила не отставать от мамы и вышла в свет в точно такой же прозрачной юбке со стразами.