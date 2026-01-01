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Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез

Вчера, 11:53
В Москве с размахом отгремела ежегодная премия «Мама года — 2026» от журнала Moda Topical Оксаны Фёдоровой.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез
На этот раз организаторам удалось собрать на одной из самых живописных площадок столицы - ресторане-яхте «Чайка», пожалуй, всех самых ярких, успешных и вдохновляющих звездных мам страны. Известные артистки, актрисы и блогеры на один вечер отложили бесконечные съемки, чтобы напомнить: их главное и самое почетное звание - это просто «Мама».

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Светские хроникеры едва успевали щелкать затворами камер. В числе первых перед репортерами появились многодетная бизнес-леди Оксана Самойлова, неунывающая Регина Тодоренко и Сати Казанова. Настоящий фурор произвела актриса Катерина Шпица — звезда совсем недавно стала мамой во второй раз, но уже демонстрирует потрясающую форму и ловит на себе восхищенные взгляды.

Особое внимание привлекла певица Жасмин. Артистка пришла на мероприятие в компании 14-летней дочери Маргариты. Девочка уже вовсю штурмует отечественный шоу-бизнес под псевдонимом Margarita Show и, судя по уверенному выходу, чувствует себя на ковровых дорожках как рыба в воде.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Также среди гостей вечера отметились Юлианна Караулова, Елена Кулецкая, Саша Савельева, Согдиана, Мария Погребняк и Тавифа.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Одним из самых трогательных моментов церемонии стало появление Люси Чеботиной. Певица приехала на мероприятие не ради очередной награды для себя - Люся пришла поддержать свою маму Анну Чеботину. Когда Анна поднялась на сцену за заслуженной статуэткой, растроганная дочь не скрывала искренних эмоций.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


За отличное настроение гостей и идеальный тайминг отвечал дуэт ведущих — очаровательная актриса Катя Гусева и телеведущая Катрина Иванюшкина. Официальный музыкальный градус вечера задавали треки артистов KRISTINARICHY и LYKOV, а следом их поддержали и другие звезды российской эстрады.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Не обошлось и без добрых дел. В рамках вечера фонд Оксаны Федоровой провел закрытый благотворительный аукцион. Все собранные лоты ушли с молотка за внушительные суммы, а вырученные средства организаторы направили на помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Сразу после этого гостей ждал модный сюрприз — эксклюзивный показ от бренда женской одежды «Lumerie magique». Дизайнеры сделали ставку на изящество и утонченный стиль, которые идеально вписались в общую концепцию праздника.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Пока селебрити обсуждали последние новости, за кулисами и в зале шептались о главном спонсоре вечера. Генеральным партнером премии стал Creative Kitchen — бренд готовой еды №1 в России. Звезды оценили разнообразие меню и отметили, что когда времени на готовку катастрофически не хватает, безопасность и свежесть еды на каждый день - это настоящее спасение для любой работающей мамы.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез


Премия «Мама года — 2026» еще раз доказала: материнство — это не только бессонные ночи и колоссальная ответственность. Это настоящее искусство, вдохновение и безусловная любовь. Каждая из приглашенных звезд на своем примере показала, как можно успешно строить карьеру, блистать на сцене и при этом оставаться любящей мамой, красивой женщиной и абсолютно счастливым человеком.

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез




← От готического величия до парижского ... От вирусного ролика к семейному делу: ... →

Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез В Москве с размахом отгремела ежегодная премия «Мама года — 2026» от журнала Moda Topical Оксаны Фёдоровой.
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