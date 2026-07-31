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Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя

31.07.26 / 14:11
Такой «Плохой девочки» нашего шоу-бизнеса вы точно еще не слышали!

Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя
Уже 19 августа в 20:00 в Зеленом театре ВДНХ (проспект Мира, 119, стр. 545) развернется настоящее музыкальное безумие. Анна Плетнева выйдет на сцену в качестве специального гостя, чтобы устроить коллаборацию с уникальным техно-хором Palestrina.

Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя


Хитовые треки бессменного лидера группы «Винтаж» Анны Плетневой впервые в истории прозвучат под мощный аккомпанемент огромного хора и живого оркестра. Эксклюзивный перформанс состоится на долгожданной московской премьере масштабного шоу «Ностальгия».
Вместе артисты перевернут представление о поп-классике. Главные гимны целого поколения — «Ева», «Москва» и «Плохая девочка» — обретут новое эпическое звучание. Организаторы обещают снос крыши: зрителей ждет микс из академического хора, симфонического оркестра, качающей электронной музыки и разрывных живых ударных.

Появление Анны Плетневой в этой программе абсолютно закономерно. Ее хиты — это ДНК музыкальной культуры нулевых, песни, под которые танцевали и влюблялись миллионы. Самое удивительное, что и сегодняшняя молодежь продолжает «гореть и сиять» под треки группы «Винтаж». В этот вечер знакомые до боли мелодии получат новое измерение, глубину и колоссальную эмоциональную силу, но при этом сохранят свой фирменный вайб.

Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя


Главная фишка проекта — трансформировать ностальгию из легкой грусти о прошлом в супермощное живое переживание здесь и сейчас. Это редкий шанс услышать любимые треки детства и юности так, будто вы открываете их для себя впервые.
Полуторачасовой музыкальный трип.

Помимо огненного сета от Плетневой, гостей ждет полноценное 90-минутное концептуальное шоу. Организаторы собрали главные мировые и отечественные хиты эпохи MTV. В авторских хоровых аранжировках прозвучат культовые треки: Britney Spears, Nelly Furtado, Rihanna, Morandi.
«Ностальгия» — это не просто банальный концерт с набором отдельных номеров. Это цельное, беспрерывное музыкальное путешествие с бешеной энергетикой, которая захватит вас с первой секунды и не отпустит до финального аккорда. Не пропустите главное событие уходящего лета!

Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя

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Ключевые слова: Анна Плетнева

Количество просмотров: 1 664
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя Такой «Плохой девочки» нашего шоу-бизнеса вы точно еще не слышали!
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