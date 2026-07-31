Новое прочтение легендарных треков: Анна Плетнева готовится удивить своего зрителя

Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез

В Москве с размахом отгремела ежегодная премия «Мама года — 2026» от журнала Moda Topical Оксаны Фёдоровой.