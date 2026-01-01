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От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа

Сегодня, 16:17
Пресс-тур долгожданного блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» превратился в бенефис Шарлиз Терон.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа
50-летняя голливудская дива устроила настоящий мастер-класс по модному доминированию, доказав, что способна одинаково виртуозно носить как кутюрные шлейфы, так и экстремально короткие шорты.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


Интрига закрутилась еще до того, как Шарлиз ступила на красную дорожку Лестер-сквер. Перед выходом к фотографам актриса выложила дерзкий пост в своих социальных сетях с лаконичной подписью: «Вот как надо делать Лондон».

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


И её слова не разошлись с делом! Напомним, что на лондонскую премьеру Шарлиз прибыла в кастомном бархатном платье-халтере от Givenchy, поразив публику контрастными белыми рукавами-перчатками, обнаженной спиной и бесконечным разрезом до бедра.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


Образ мгновенно возглавил списки лучших выходов года, но, как оказалось, это было лишь громкое вступление.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


Не успели модные критики детально разобрать лондонский триумф, как каст «Одиссеи» переместился во Францию. На вечернем фотоколле у площади Трокадеро в Париже Шарлиз Терон устроила очередной стильный переворот.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


Сменив королевскую драму на расслабленный французский шик, актриса продемонстрировала главный хит этого лета — шелковые мини-шорты.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


С того момента ничего кроме бесконечных ног актрисы в сети уже не обсуждалось.

От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа


От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа

← Тайная роспись и ужин «для своих»: Тей...

Ключевые слова: Шарлиз Терон

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Автор: Lili

Автор фото: скрин

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