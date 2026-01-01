От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа

50-летняя голливудская дива устроила настоящий мастер-класс по модному доминированию, доказав, что способна одинаково виртуозно носить как кутюрные шлейфы, так и экстремально короткие шорты.Интрига закрутилась еще до того, как Шарлиз ступила на красную дорожку Лестер-сквер. Перед выходом к фотографам актриса выложила дерзкий пост в своих социальных сетях с лаконичной подписью: «Вот как надо делать Лондон».И её слова не разошлись с делом! Напомним, что на лондонскую премьеру Шарлиз прибыла в кастомном бархатном платье-халтере от Givenchy, поразив публику контрастными белыми рукавами-перчатками, обнаженной спиной и бесконечным разрезом до бедра.Образ мгновенно возглавил списки лучших выходов года, но, как оказалось, это было лишь громкое вступление.Не успели модные критики детально разобрать лондонский триумф, как каст «Одиссеи» переместился во Францию. На вечернем фотоколле у площади Трокадеро в Париже Шарлиз Терон устроила очередной стильный переворот.Сменив королевскую драму на расслабленный французский шик, актриса продемонстрировала главный хит этого лета — шелковые мини-шорты.С того момента ничего кроме бесконечных ног актрисы в сети уже не обсуждалось.