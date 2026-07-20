Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения

Это может быть резкое раздражение, гнев или даже обида. В психологии и философии саморазвития такие моменты называют «триггерами», но если посмотреть глубже, за ними скрывается нечто гораздо более интересное, чем просто испорченное настроение, отмечает Алёна Злобина – энергокоуч, специалист по архитектуре личности и внутренним трансформациям.В деловом мире задержка дольше, чем на пять минут может грозить срывом встречи. Представьте, как будет чувствовать себя человек, который привык к пунктуальности и исполнению обещаний на таком расслабленном острове, как Бали. Там, где царит особый ритм жизни, где графики и обязательства часто уступают место сиюминутному настроению.Для человека с привычкой все контролировать подобная среда быстро превращается в настоящее испытание для его нервной системы: постоянные опоздания и отмены встреч за пять минут до начала вызывают не легкую досаду, а настоящее негодование.В такой ситуации кажется, что проблема кроется в тотальной безответственности окружающих. Но если заглянуть глубже, за сильным эмоциональным зарядом всегда обнаруживается важный личный маркер.Ситуация как индикатор нашего состоянияОстрая реакция на чужую необязательность – сигнал о том, что человек столкнулся со своим собственным жестким внутренним табу. Раздражение вспыхивает именно в тех точках, где мы сами не позволяем себе расслабиться, довериться моменту или скорректировать планы в соответствии со своим самочувствием.Для человека, привыкшего держать все под контролем, стабильность является основой безопасности. Когда люди вокруг с легкостью меняют решения на ходу, ориентируясь исключительно на внутренний комфорт, привычная картина мира контролирующего лидера начинает рушиться. Сама идея о том, что можно просто «передумать в моменте», воспринимается им как хаос.Окружающая действительность тем временем продолжает настойчиво подсвечивать этот триггер, показывая, что другие могут позволить себе ту гибкость, которая для самого человека остается под строжайшим запретом.Позволить себе быть разнымВыход из этого круга напряжения заключается не в том, чтобы уйти в другую крайность и стать необязательным. Суть процесса состоит в обретении баланса. Это способность допустить в своей жизни существование обеих моделей поведения.Как только внутреннее разрешение получено, и тема перестает быть зоной сверхнапряжения, внешние обстоятельства перестают ранить. Такой механизм наглядно иллюстрирует концепцию «убудской гиперболы» – внешняя среда как в капле воды увеличивает раздражающие факторы лишь для того, чтобы помочь нам обнаружить свои скрытые границы, расширить их и вернуть себе внутреннее равновесие.