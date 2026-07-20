Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения

Сегодня, 11:17
Наверняка каждому знакомо это чувство: случайная фраза коллеги, событие или чья-то манера поведения внезапно вызывают бурю эмоций.

Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения
Это может быть резкое раздражение, гнев или даже обида. В психологии и философии саморазвития такие моменты называют «триггерами», но если посмотреть глубже, за ними скрывается нечто гораздо более интересное, чем просто испорченное настроение, отмечает Алёна Злобина – энергокоуч, специалист по архитектуре личности и внутренним трансформациям.

Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения


В деловом мире задержка дольше, чем на пять минут может грозить срывом встречи. Представьте, как будет чувствовать себя человек, который привык к пунктуальности и исполнению обещаний на таком расслабленном острове, как Бали. Там, где царит особый ритм жизни, где графики и обязательства часто уступают место сиюминутному настроению.

Для человека с привычкой все контролировать подобная среда быстро превращается в настоящее испытание для его нервной системы: постоянные опоздания и отмены встреч за пять минут до начала вызывают не легкую досаду, а настоящее негодование.

Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения


В такой ситуации кажется, что проблема кроется в тотальной безответственности окружающих. Но если заглянуть глубже, за сильным эмоциональным зарядом всегда обнаруживается важный личный маркер.
Ситуация как индикатор нашего состояния

Острая реакция на чужую необязательность – сигнал о том, что человек столкнулся со своим собственным жестким внутренним табу. Раздражение вспыхивает именно в тех точках, где мы сами не позволяем себе расслабиться, довериться моменту или скорректировать планы в соответствии со своим самочувствием.

Для человека, привыкшего держать все под контролем, стабильность является основой безопасности. Когда люди вокруг с легкостью меняют решения на ходу, ориентируясь исключительно на внутренний комфорт, привычная картина мира контролирующего лидера начинает рушиться. Сама идея о том, что можно просто «передумать в моменте», воспринимается им как хаос.

Окружающая действительность тем временем продолжает настойчиво подсвечивать этот триггер, показывая, что другие могут позволить себе ту гибкость, которая для самого человека остается под строжайшим запретом.
Позволить себе быть разным

Выход из этого круга напряжения заключается не в том, чтобы уйти в другую крайность и стать необязательным. Суть процесса состоит в обретении баланса. Это способность допустить в своей жизни существование обеих моделей поведения.

Как только внутреннее разрешение получено, и тема перестает быть зоной сверхнапряжения, внешние обстоятельства перестают ранить. Такой механизм наглядно иллюстрирует концепцию «убудской гиперболы» – внешняя среда как в капле воды увеличивает раздражающие факторы лишь для того, чтобы помочь нам обнаружить свои скрытые границы, расширить их и вернуть себе внутреннее равновесие.

Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения

← «Секс в трезвом виде — это непросто»: ...

Ключевые слова: Алёна Злобина

Количество просмотров: 884
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Архитектура личности: Алена Злобина рассказала о том, как внутреннее устройство человека влияет на его жизнь
"Может брякнуть": почему Алёна Шишкова больше не будет выходить в прямые эфиры в Инстаграм
Певец Авраам Руссо назвал место, где скрывается Тельман Исмаилов
Дмитрий Шепелев скрывается от приставов и родителей Жанны Фриске
Алёна Злобина: Почему наши триггеры – это скрытый ресурс и что за ними скрывается кроме испорченного настроения Наверняка каждому знакомо это чувство: случайная фраза коллеги, событие или чья-то манера поведения внезапно вызывают бурю эмоций.
«Секс в трезвом виде — это непросто»: Кара Делевинь откровенно рассказала о близости без наркотиков 33-летняя Кара Делевинь украсила новую обложку Playboy, приняв участие в дерзкой фотосессии и дав предельно честное интервью.
Звездный десант на премии «Мама года - 2026»: Шпица хвастается фигурой после родов, а Чеботина довела мать до слез В Москве с размахом отгремела ежегодная премия «Мама года — 2026» от журнала Moda Topical Оксаны Фёдоровой.
От готического величия до парижского мини: как Шарлиз Терон подчинила себе две европейские столицы за 24 часа Пресс-тур долгожданного блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» превратился в бенефис Шарлиз Терон.
Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества Как это принято в последнее время у мировых знаменитостей, официальная роспись прошла заранее и без лишних глаз.
«Звериный хайп и перья: Самые эпатажные выходы звезд на красные дорожки сезона Красные дорожки главных премий страны окончательно превратились в арену для модных экспериментов, а классические платья в пол проигрывают… козлятам и гнездам.
«Рядом с ним я поверила в чудо»: Певица DINARA призналась, что её новый трек «Не такой как все» посвящен особенному человеку По сюжету DINARA пробуждается в минималистичном пространстве.
После проблем с весом и отечностью Адриана Лима вернулась к активной модельной карьере яркой фотосессией Это уже третье возвращение звезды подиумов.
Baby, I’m yours!»: 43-летняя Энн Хэтэуэй станет мамой Звезда Голливуда официально объявила, что ждет третьего ребенка.
Она моя копия, но младше: бывшая жена Миши Галустяна Виктория высказалась о его новой избраннице На самом деле, Виктории Штефанец есть от чего злиться.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.