«Секс в трезвом виде — это непросто»: Кара Делевинь откровенно рассказала о близости без наркотиков

Звезда подиумов и кино, которая уже четыре года ведет абсолютно трезвый образ жизни, впервые подняла интимную тему.После курса реабилитации в 2022 году модель регулярно делилась инсайтами о борьбе с зависимостью. Однако тему секса без допинга она решилась затронуть только сейчас.В беседе с писательницей Оттессой Мошфег Кара призналась, что заново училась интимной близости:Сейчас Кара Делевинь активно поддерживает комьюнити выздоравливающих зависимых. Модель призналась, что регулярно посещает тематические встречи и никогда не устает говорить о своей трезвости, вдохновляя других людей.овляя других людей.