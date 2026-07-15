«Секс в трезвом виде — это непросто»: Кара Делевинь откровенно рассказала о близости без наркотиков

После курса реабилитации в 2022 году модель регулярно делилась инсайтами о борьбе с зависимостью. Однако тему секса без допинга она решилась затронуть только сейчас.
В беседе с писательницей Оттессой Мошфег Кара призналась, что заново училась интимной близости:
«Это определенно было непросто. Раньше я постоянно использовала уловки и ролевые игры, включая БДСМ. Между мной и партнером всегда стояла стена. Я искала любви и одобрения через секс, думая: "О, я такая извращенка и дико похотливая". Заниматься этим на трезвую голову после прошлых привычек — колоссальный труд. Но сейчас все меняется. Отношения стали глубже, эмоциональнее, а отказ от веществ превратил близость в мощное духовное переживание».
Сейчас Кара Делевинь активно поддерживает комьюнити выздоравливающих зависимых. Модель призналась, что регулярно посещает тематические встречи и никогда не устает говорить о своей трезвости, вдохновляя других людей.овляя других людей.