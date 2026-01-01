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Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества

Вчера, 11:09
Как это принято в последнее время у мировых знаменитостей, официальная роспись прошла заранее и без лишних глаз.

Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества
По данным ряда зарубежных таблоидов, сразу после юридической регистрации брака влюбленные устроили камерный ужин для самых близких. Именно там, в уютной атмосфере, они обменялись заветными «да», обручальными кольцами и романтическими клятвами.

Получается, что на сегодняшнем официальном торжестве классических церемоний уже не будет. Впрочем, зная любовь Тейлор к шоу, не исключено, что молодожены решат повторить всё это «на бис» для многочисленных гостей. А ведь в этот союз изначально мало кто верил!

Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества


Скептики упрямо твердили, будто роман звезд - лишь грамотный пиар-ход, затеянный ради продвижения грандиозного стадионного тура Свифт. Ходили слухи, что Келси щедро вложился в проект, рассчитывая получить солидный процент от прибыли.В 2024 году СМИ и вовсе вовсю обсуждали якобы готовый «план расставания» пары, который тоже должен был принести им немалый доход.

Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества


Однако вместо разрыва знаменитости заговорили о помолвке, а инсайдеры из их окружения намекали, что свадьбу сыграют летом 2025 года.
Тогда долгожданного праздника фанаты так и не дождались. Но летом 2026 года грандиозному торжеству уже точно ничего не сможет помешать!

Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества

← «Звериный хайп и перья: Самые эпатажны...

Ключевые слова: Тэйлор Свифт

Количество просмотров: 1 469
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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Тайная роспись и ужин «для своих»: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились накануне грандиозного торжества Как это принято в последнее время у мировых знаменитостей, официальная роспись прошла заранее и без лишних глаз.
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