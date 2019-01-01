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Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов

Вчера, 22:11
Еще за неделю до апелляционного суда по делу Александра Липового, его жена Саша Кабаева была настроена очень оптимистично.

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов

Она верила, что следствие перестанет "вставлять палки в колёса" и освободит невиновного человека.

Но всё обернулось ещё более печально. Оказалось, что Липового подставил не только мошенник, но и его же личный адвокат.

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов


Сегодня с утра, за несколько часов до суда, Саша писала в Инстаграм:

"Сегодня уснула в 6:30. Мысли, думки. Поехали на Суд. Он апелляционный, по мере пресечения. Так как в предыдущий, когда следствие решило продлить ещё на месяц и сказав что ему лучше просидеть за решёткой, судья посмотрев на сторону «защиты» не услышала ничего и не получила никаких бумаг с характеристиками, так как вечером до суда, собрав абсолютно все бумаги, позвонив «адвокату», он наехал на меня и сказал «Саша я же сказал, на завтра не нужны бумаги эти, это на другой суд, сиди и жди», а когда пришла на суд второй «адвокат» спросил, где все бумаги и почему я их не принесла? Что мы покажем судье? Ну и тут я начала понимать что, что-то не так.

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов


Благодаря новым адвокатам сейчас подали апелляцию, и сегодня предоставим судье все бумаги, грамоты, характеристики... ну и суд будет решать, правильно поступил предыдущий или нет.. 50/50 вообщем, когда дело уже в прокуратуре они обычно говорят, что дождитесь уже основного суда.. но будем надеяться на лучшее конечно... третий месяц без оснований сидеть там это конечно. Да, без оснований! Представьте, что вы пришли забирать свой долг а вас закрывают! Мошенник с 20 эпизодами и более 100 потерпевших на воле, а Сашу быстро посадили) чтобы того не закрыли..) умно) такая же показательная история для других людей, которых кинул этот мудак. Но, когда он мне сказал «Сюрпрайз» в конце - это слово я запомню надолго... примерно до его первого суда,что бы сказать тоже самое, когда его поведут под стражу".

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов


А три часа назад разместила большой пост об итогах сегодняшнего заседания:

"На суде, который состоялся 20 числа, где следствие просило о продление и со стороны защиты, не было ни хера предоставить характеристик про Сашу, «адвокат» дал подписать Саше бумагу, где якобы Саша не желает участвовать в апелляционном суде и присутствовать на нем. Как мы узнали сегодня. Сегодня после мощной работы нового адвоката. Судья сказал «Ну он же подписал, знал, что подписывает, поэтому смысл ваших слов, продление действует дальше... спасибо, суд окончен».

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов


Мне вот интересно, таких людей в каком промежутке времени жизнь карает? Хотите спросить зачем Саша подписывал это все? Чтобы сделали вы, если бы вам ваш «близкий» адвокат говорил это делать, потому что это надо для следствия? Или, когда я слышу разговор при задержании «Или ты подписываешь явку с повинной или твоя жена едет как соучастница». Соучастница чего? Забирание своего долга у мошенника? Самое обидное, что все сука знали и видели какого было нам в тот момент, но деньги важнее..)

Адвокаты новые подняли дело, изучили и информировались меня, что на видео и аудио записях монтаж и склейка. Ну и конечно при подачи заявления на указание ошибок, следствие дало отказ ))зачем им разбираться?) легче написать что Саша преступник, а бедный Прохор с 20 эпизодами более 500 млн кинутых людей потерпевший... Ждём конца месяца... будет первое слушание... посмотрим, что там скажут они) ведь если они ссылаются на закон, то по закону будет абсолютно все ..! Лишить моего мужа трёх месяцев свободы, лишить моментов беременности и с тем какой ад пережила я никто не смеет.

Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов


(прим. редактора - напомним, Саша Кабаева беременна и ждёт своего первенца, уже известно, что это мальчик).

Кто будет писать, что Саша не пиши такое, будет только хуже, полетит в бан. Хуже уже не будет. Я хочу, что бы все знали и возможно кого-то предостеречь. Я буду бороться со всеми за свою семью если надо. Вы можете просто представить себя на моем месте. У меня все. Я спать. От всего этого рвало, как ненормальную. Спасибо всем за поддержку малыши. Берегите себя и цените кто рядом".

Мы верим, что ни Саша, ни её муж Александр не сдаются и будут идти против системы. Желаем Саше не отчаиваться.

И главное помнить, что совсем скоро на свет появиться их с Александром первенец, поэтому ей теперь надо думать даже не за двоих, а за троих. Саша, береги себя!

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Ключевые слова: Саша Кабаева

Количество просмотров: 1 534
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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