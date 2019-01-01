Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва

Слухи о распаде гражданского брака 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера буквально не сходят со страниц СМИ уже довольно продолжительное время. Первые сообщения о том, что в семье не всё хорошо, появились вскоре после кадров со съемок режиссерского дебюта Купера, фильма "Звезда родилась" - Брэдли заподозрили в романе с Леди Гагой, сыгравшей его экранную пассию.Звездная пара пока никак не прокомментировала появляющуюся информацию, что позволило изданиям выдвигать всё новые версии их скорого разрыва.Шейк и Купер вместе с весны 2015 года. Весной 2017-го у пары родилась дочка, получившая двойную фамилию - Лея де Сьен Шейк Купер. По самым свежим данным американских СМИ, Ирина и Брэдли пытаются наладить отношения ради дочери, однако сделать это непросто: "Всё более и более очевидно, что они слишком разные, у них разные интересы и взгляды на жизнь. Они редко видятся - Брэдли пропадает на съемках". Также сообщается, что Шейк якобы обсудила с юристом детали расставания, а главное, опеки над 2-летней дочкой.