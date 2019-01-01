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Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва

Вчера, 02:28
Западные издания вновь "разводят" модель Ирину Шейк и актера Брэдли Купера.

Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва
Слухи о распаде гражданского брака 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера буквально не сходят со страниц СМИ уже довольно продолжительное время. Первые сообщения о том, что в семье не всё хорошо, появились вскоре после кадров со съемок режиссерского дебюта Купера, фильма "Звезда родилась" - Брэдли заподозрили в романе с Леди Гагой, сыгравшей его экранную пассию.

Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва


Звездная пара пока никак не прокомментировала появляющуюся информацию, что позволило изданиям выдвигать всё новые версии их скорого разрыва.

Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва


Шейк и Купер вместе с весны 2015 года. Весной 2017-го у пары родилась дочка, получившая двойную фамилию - Лея де Сьен Шейк Купер. По самым свежим данным американских СМИ, Ирина и Брэдли пытаются наладить отношения ради дочери, однако сделать это непросто: "Всё более и более очевидно, что они слишком разные, у них разные интересы и взгляды на жизнь. Они редко видятся - Брэдли пропадает на съемках". Также сообщается, что Шейк якобы обсудила с юристом детали расставания, а главное, опеки над 2-летней дочкой.

Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва


Всё ещё пара или уже нет: Ирина Шейк и Брэдли Купер на грани разрыва

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 5 499
Автор: Katarina

Автор фото: cheatsheet.com, pinterest.com, hollywoodlife.com, dailymail.com

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