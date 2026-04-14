Энн Хэтэуэй покинула промо-тур «Дьявол носит Prada 2», но оно того стоило

Вот уже много лет за стиль Мерил отвечает Микаэла Эрлангер, а с Энн работает Эрин Уолш.
Этот месяц для обеих выдался весьма тяжелым и последние несколько дней они колесят по Японии и Корее.
Но при столь загруженном графике Энн Хэтэуэй необходимо найти время и для других своих проектов. Так что, покинув один промо-тур, она тут же помчалась представлять другой фильм со своим участием.
Накануне она была в Нью-Йорке на премьере картины «Мать Мария». И несмотря на название фильма, отсылающее нас к каким-то библейским историям, для «красной дорожки» Энн выбрала очень открытое платье Lever Couture. Судя по отзывам, которые наполнили сеть сразу, как только появились фото с премьеры, этот выход того стоил.
Также на красной дорожке Микейла Коул, FKA Twigs и жена Криса Эванса Альба Баптиста.