«Она не выбирала между материнством и сценой — она взяла всё»: певица Анастасия Stone поделилась своим личным успехом

Семья и карьера по умолчанию ставились на чашу весов, но не всегда нужно жертвовать тем, что важно. В честном разговоре о рождении сына и негласных законах российского шоу бизнеса певица Анастасия Stone поделилась взглядом на свои личные успехи.Полгода назад жизнь артистки разделилась на «до» и «после». За сценой теперь всегда есть кто-то, ради кого хочется петь честнее и глубже:«Сын сейчас на каждом моём выступлении, он рядом, за кулисами. И я ловлю его взгляд перед выходом или после… он смотрит на меня с такой искренней любовью, что в этот момент у меня как будто вырастают крылья. Это очень сильное чувство — понимать, что ты для кого-то целый мир. И именно это даёт мне силы идти дальше, не останавливаться и делать ещё больше», говорит российская исполнительница.Сегодня ее творчество про тепло и поддержку, про то, что так редко сейчас можно разглядеть в музыке между строк. Ее голос звучит для тех, кто боится начать, для женщин, которые вошли в материнство и будто должны отказаться от собственных амбиций ради семьи:«Я искренне считаю, что мама никому ничего не должна. Она уже делает колоссальную работу каждый день, растит нового человека, отдаёт себя, свою энергию. И только она чувствует, когда у неё есть ресурс идти дальше, возвращаться в профессию, реализовываться. И в этот момент очень важно не сомневаться, а пробовать, ошибаться, но идти. Потому что никто, кроме неё самой, не знает, как для неё правильно», убеждена Анастасия.Несмотря на изменения в жизни, в карьере она не собирается останавливаться. За ее плечами Голливудская актерская академия, и сейчас девушка открыта к разным образам и ролям. И судя по настрою, впереди эксперименты и новый этап:«Музыка сейчас очень быстро меняется, появляются уникальные звучания. И мне, конечно, интересно пробовать, искать что-то своё. В ближайшее время мы действительно готовим нечто необычное…то, что, возможно, откроет меня с другой стороны», поделилась певица.При всей открытости к новому, девушка не отходит от своих принципов, которые остаются неизменными: качество и живой звук:«Для меня это уже не просто профессиональный момент, а внутренняя позиция. Я всегда пою вживую, даже если это сложнее, даже если приходится спорить с организаторами или отстаивать свою точку зрения. Потому что только так возникает настоящая энергия между артистом и зрителем. И я не готова от этого отказываться», открыто заявляет артистка.Сцена — это всегда красиво. Но реальность российского шоу бизнеса редко бывает такой же гладкой. Индустрия, где эмоции являются рабочим инструментом, часто становится пространством нестабильности. Как и у всех артистов, за кадром часто остаются кризисы и сомнения, нередко приходится иметь сложные взаимоотношения с коллегами по цеху:«Творческие люди очень эмоциональны. И это, с одной стороны, прекрасно, потому что из этого рождается искусство. Но с другой, это постоянные перепады, импульсивные решения и слова. Иногда это правда выбивает из колеи, потому что ты находишься внутри этого потока и не всегда можешь на него повлиять»Но даже в этом состоянии она не теряет внутреннюю точку опоры. И, кажется, именно она удерживает её в равновесии.Семья. Близкие. И понимание, ради чего всё это.«Сейчас я понимаю, что семья — это моя главная сила. Это то место, где я могу восстановиться, выдохнуть, быть настоящей. И именно это даёт мне ресурс двигаться дальше. Теперь я точно знаю, что мамы — это самые сильные и выносливые люди на свете. И когда есть любовь, эта опора, то тогда действительно возможно всё».И, возможно, в этом и есть её главный ответ, не про успех, баланс и идеальную жизнь, а про честность с собой и про смелость не выбирать, когда можно взять всё.