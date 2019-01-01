Горячий приём для «Людей в чёрном»: Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в Москве

А пока любители кино находятся в ожидании, Крис и Тесса ответили на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, состоявшейся сегодня в отеле Lotte. "Я уже был в Москве несколько лет назад и мне всегда приятно возвращаться в ваш город. Москва встретила нас жарой и горячим приемом" - рассказывает Хемсворт. "Я, в отличие от Криса, в Москве впервые. Я уже успела попробовать икру, селедку и немножко водки - она мне очень понравилась, я, пожалуй, добавлю ещё чуть-чуть перед нашим отъездом. А сегодня утром я была в настоящей бане - меня отшлёпали вениками, это было ни с чем не сравнимое ощущение! Но Москва для меня пока всё равно загадка, надеюсь успеть узнать город получше" - добавляет Томпсон.
"Мы с Тессой любим, чтобы на съемках было весело, мы становимся одной командой. Нам не нужно было долго подстраиваться под ритм друг друга, нам очень легко работать вместе" - говорит Крис.
"Фильм такого масштаба - это просто фантастика. Я даже представить не могла, что однажды буду сниматься в таком проекте! Когда вышел первый фильм "Люди в чёрном" (1997 год - прим. ред.), нам с Крисом было по 14 лет. Эта лента была настолько оригинальной и изобретательной, что отличалась от всего другого в то время. Наше взросление по сути прошло в момент выхода этого фильма. Я обожала Уилла Смита!" - замечает Тесса.
"Нас окружает огромная Вселенная, и я верю, что в ней есть то, что нам пока неведомо. Я верю в магию, привидений и инопланетян, почему нет. За пределами нашего понимания возможно всё, что угодно. Я не встречал привидение, но лет 7 назад я снимал дом в Лондоне. Это был старинный особняк XIV века. Однажды я увидел, как моя двухлетняя дочь что-то разглядывает в окне. Я посмотрел, но ничего не увидел. А она сказала: "Папа, там лошадь!" То есть, дочь увидела то, чего там не было. Возможно, дети более чувствительны к таким вещам" - рассказал Крис. "Я тоже верю в сверхъестественное. Однажды моя мама видела привидение" - добавила Тесса.