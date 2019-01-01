Горячий приём для «Людей в чёрном»: Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в Москве

Голливудские звезды Крис Хемсворт и Тесса Томпсон представили свой новый фильм "Люди в черном: Интернэшнл" - в беседе с журналистами они поделились впечатлениями о походе в баню и аномальной жаре в столице.