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Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами

04.08.26 / 11:44
За этой парочкой папарацци следят уже давно.

Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами
Во время романтической поездки в Париж светские репортеры издания Page Six засняли Джиджи Хадид и Брэдли Купера на прогулке, и главная деталь сразу бросилась в глаза поклонникам — на безымянных пальцах левых рук влюбленных отчетливо виднелись одинаковые тонкие золотые кольца.

Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами


Сначала их заметили во время утренней прогулка, когда Джиджи и Брэдли вышли из спортзала крепко держась за руки. Этим же вечером они отправились в известный ресторан Loulou, где украшения снова попали в объективы фотографов.

Официальные представители звезд пока хранят молчание, но для близкого окружения пары этот шаг не стал сюрпризом. Роман знаменитостей начался еще осенью 2023 года. Ранее в западной прессе появлялась информация от инсайдеров, что 51-летний актер настроен максимально серьезно: он уже успел поговорить с матерью модели, Иоландой Хадид, и официально попросил у нее руки дочери. Сами влюбленные давно называют себя семьей, а их дети от прошлых браков прекрасно ладят между собой.

Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами


Удивляет лишь то, что за два дня до этого Купера видели на одиночной тренировке в зале, и на его руке не было никаких колец. Получается, что все случилось буквально накануне?

Если слухи подтвердятся, то для 31-летней Джиджи Хадид этот брак станет первым в жизни. Ранее её связывали долгие и громкие отношения с экс-участником группы One Direction Зейном Маликом, от которого она воспитывает 5-летнюю дочь Хай.

У 51-летнего Брэдли Купера за плечами уже есть семейный опыт. С 2006 по 2007 год он был официально женат на актрисе Дженнифер Экспозито, а позже российская супермодель Ирина Шейк, родила от него дочь, которую назвали Лея.

Внушительная разница в возрасте в 20 лет влюбленных совершенно не смущает. Джиджи признавалась в интервью, что ценит в Брэдли его зрелость, готовность к обязательствам и невероятную творческую поддержку.

Поклонникам остается лишь ждать официального подтверждения или свадебных фотографий из Парижа.

Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами


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Ключевые слова: Джиджи Хадид, Брэдли Купер

Количество просмотров: 2 301
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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