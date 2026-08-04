Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили с одинаковыми обручальными кольцами

Во время романтической поездки в Париж светские репортеры издания Page Six засняли Джиджи Хадид и Брэдли Купера на прогулке, и главная деталь сразу бросилась в глаза поклонникам — на безымянных пальцах левых рук влюбленных отчетливо виднелись одинаковые тонкие золотые кольца.Сначала их заметили во время утренней прогулка, когда Джиджи и Брэдли вышли из спортзала крепко держась за руки. Этим же вечером они отправились в известный ресторан Loulou, где украшения снова попали в объективы фотографов.Официальные представители звезд пока хранят молчание, но для близкого окружения пары этот шаг не стал сюрпризом. Роман знаменитостей начался еще осенью 2023 года. Ранее в западной прессе появлялась информация от инсайдеров, что 51-летний актер настроен максимально серьезно: он уже успел поговорить с матерью модели, Иоландой Хадид, и официально попросил у нее руки дочери. Сами влюбленные давно называют себя семьей, а их дети от прошлых браков прекрасно ладят между собой.Удивляет лишь то, что за два дня до этого Купера видели на одиночной тренировке в зале, и на его руке не было никаких колец. Получается, что все случилось буквально накануне?Если слухи подтвердятся, то для 31-летней Джиджи Хадид этот брак станет первым в жизни. Ранее её связывали долгие и громкие отношения с экс-участником группы One Direction Зейном Маликом, от которого она воспитывает 5-летнюю дочь Хай.У 51-летнего Брэдли Купера за плечами уже есть семейный опыт. С 2006 по 2007 год он был официально женат на актрисе Дженнифер Экспозито, а позже российская супермодель Ирина Шейк, родила от него дочь, которую назвали Лея.Внушительная разница в возрасте в 20 лет влюбленных совершенно не смущает. Джиджи признавалась в интервью, что ценит в Брэдли его зрелость, готовность к обязательствам и невероятную творческую поддержку.Поклонникам остается лишь ждать официального подтверждения или свадебных фотографий из Парижа.