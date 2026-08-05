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Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди

05.08.26 / 10:59
Рианна представила новую коллекцию Savage x Fenty.

Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди
В качестве локации она выбрала для съемок атмосферные декорации в пустыне. Певица позировала на фоне дорожных знаков в темно-синем кружевном боди с цветочным принтом, которое стало центральным элементом новой линейки Curves.

Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


Дизайн коллекции подчеркивает эстетику бренда, сочетая смелые фактуры и классические флоральные мотивы.
Эта фотосессия, выполненная в стиле социального ролика, привлекла внимание модных критиков своим визуальным решением и акцентом на уверенности в себе.

Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди


← Тайная свадьба в Париже? Джиджи Хадид ... Звездная Голливудская улыбка начинае... →

Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 2 197
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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