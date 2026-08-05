Магия изгибов: Рианна устроила дерзкую съемку в полупрозрачном боди

В качестве локации она выбрала для съемок атмосферные декорации в пустыне. Певица позировала на фоне дорожных знаков в темно-синем кружевном боди с цветочным принтом, которое стало центральным элементом новой линейки Curves.Дизайн коллекции подчеркивает эстетику бренда, сочетая смелые фактуры и классические флоральные мотивы.Эта фотосессия, выполненная в стиле социального ролика, привлекла внимание модных критиков своим визуальным решением и акцентом на уверенности в себе.