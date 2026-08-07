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Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах

07.08.26 / 11:06
Накануне состоялась свадьба, которую многие ждали, но мало кто видел.

Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах
Клавдия Высокова, она же Клава Кока и Дима Масленников теперь муж и жена. Собственно, это вся информация, которой Клава поделилась на своей страничке в социальной сети.

Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Говорят, что свадьба состоялась в усадьбе Середниково в обстановке строжайшей секретности и очень узким кругом, насколько он может быть узким в шоу-бизнес. Среди тех, кто там точно был - Оксана Самойлова, Юлия Гаврилина, Регина Тодоренко, Jony, Ида Галич, Аня Покров, Артур Бабич и Роман Каграманов, который вел свадьбу. Ну, а в числе поздравивших на странице в соцсети были все. Даже перечислять не стоит.

Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


И еще такой моментик. Помимо того, что дресс-код был молочно-сливочный, на свадебной фате Клавы было вышито - «Butter’s wife». Получается, что она, как бы, маслянная жена. Ну, прикольно.

Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах


Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах

← Звездная Голливудская улыбка начинае...

Ключевые слова: Клава Кока, Дима Масленников

Количество просмотров: 1 989
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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