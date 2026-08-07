Клава Кока вышла замуж за Диму Масленникова в сливочных тонах

Клавдия Высокова, она же Клава Кока и Дима Масленников теперь муж и жена. Собственно, это вся информация, которой Клава поделилась на своей страничке в социальной сети.Говорят, что свадьба состоялась в усадьбе Середниково в обстановке строжайшей секретности и очень узким кругом, насколько он может быть узким в шоу-бизнес. Среди тех, кто там точно был - Оксана Самойлова, Юлия Гаврилина, Регина Тодоренко, Jony, Ида Галич, Аня Покров, Артур Бабич и Роман Каграманов, который вел свадьбу. Ну, а в числе поздравивших на странице в соцсети были все. Даже перечислять не стоит.И еще такой моментик. Помимо того, что дресс-код был молочно-сливочный, на свадебной фате Клавы было вышито - «Butter’s wife». Получается, что она, как бы, маслянная жена. Ну, прикольно.