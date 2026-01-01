Как создать и сделать ИИ-звезду популярной? Ответ знает бизнес-инфлюенсер Кристина Тарба

У них миллионы подписчиков, контракты с мировыми брендами и фанатские группы, но, чтобы добиться всего этого нужно точно знать, как всё это работает.Своим опытом и секретами поделилась серийный предприниматель, бизнес-инфлюенсер, эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Кристина Тарба:«Мы создали ИИ-аватар Сафи, придумали ей неординарный образ, интересную историю (ей 72 года, было 6 мужей) и это «выстрелило»: всего за один день пост набрал 7 тысяч просмотров в текстовой социальной сети и приложении для микроблогинга Threads* и 70 тысяч ролик в Инстаграм*.Начать с характера, а не с картинки. Самый частый первый шаг новичков заключается в том, чтобы сгенерировать красивое лицо и начать выкладывать фото. Это путь в никуда. Потому что красивых лиц в ленте тысячи. Чтобы выделиться, нужна личность. Это можно сделать с помощью нейросетей, например Claude — он придумает триггерную цепляющую легенду/биографию. Главное, чтобы персонаж был живым, а не просто манекеном для рекламы.После того как характер придуман, можно переходить к картинке. Сгенерировать ее можно при помощи Nano Banana Pro.Дальше делать контент, который вовлекает. Самый частый провал ИИ-блогеров — однообразие: только красивые фото, только идеальные ракурсы и никакой динамики, движения. Живой блогер может снять историю о том, какой у него плохой день, как сгорел завтрак. У цифрового персонажа тоже должно быть не только «все прекрасно». Уязвимость формирует доверие. Создавать контент можно через Kling Motion Control и Heygen, а писать сценарии в Claude или ChatGPT.Сделать ИИ-блогера легко, но даже у цифрового персонажа должно быть сердце и история.