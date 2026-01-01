Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Как создать и сделать ИИ-звезду популярной? Ответ знает бизнес-инфлюенсер Кристина Тарба

Вчера, 15:38
Новая звездная эра виртуального пространства порождает медийных фаворитов аудитории.

Как создать и сделать ИИ-звезду популярной? Ответ знает бизнес-инфлюенсер Кристина Тарба
У них миллионы подписчиков, контракты с мировыми брендами и фанатские группы, но, чтобы добиться всего этого нужно точно знать, как всё это работает.

Своим опытом и секретами поделилась серийный предприниматель, бизнес-инфлюенсер, эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Кристина Тарба:
«Мы создали ИИ-аватар Сафи, придумали ей неординарный образ, интересную историю (ей 72 года, было 6 мужей) и это «выстрелило»: всего за один день пост набрал 7 тысяч просмотров в текстовой социальной сети и приложении для микроблогинга Threads* и 70 тысяч ролик в Инстаграм*.

Как создать и сделать ИИ-звезду популярной? Ответ знает бизнес-инфлюенсер Кристина Тарба


Так с чего начать? Начать с характера, а не с картинки. Самый частый первый шаг новичков заключается в том, чтобы сгенерировать красивое лицо и начать выкладывать фото. Это путь в никуда. Потому что красивых лиц в ленте тысячи. Чтобы выделиться, нужна личность. Это можно сделать с помощью нейросетей, например Claude — он придумает триггерную цепляющую легенду/биографию. Главное, чтобы персонаж был живым, а не просто манекеном для рекламы.
После того как характер придуман, можно переходить к картинке. Сгенерировать ее можно при помощи Nano Banana Pro.

И что дальше? Дальше делать контент, который вовлекает. Самый частый провал ИИ-блогеров — однообразие: только красивые фото, только идеальные ракурсы и никакой динамики, движения. Живой блогер может снять историю о том, какой у него плохой день, как сгорел завтрак. У цифрового персонажа тоже должно быть не только «все прекрасно». Уязвимость формирует доверие. Создавать контент можно через Kling Motion Control и Heygen, а писать сценарии в Claude или ChatGPT.

Сделать ИИ-блогера легко, но даже у цифрового персонажа должно быть сердце и история.

Как создать и сделать ИИ-звезду популярной? Ответ знает бизнес-инфлюенсер Кристина Тарба


* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

← Оксана Акиньшина и Данила Козловский ...

Ключевые слова: Кристина Тарба

Количество просмотров: 845
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Милана Тарба представила революционное иммерсивное шоу в Москве
Пустой Тикток Бейонсе набрал восемьсот тысяч подписчиков за несколько дней
РОдители Юлии Началовой не хотят, чтобы её дочь шла в шоу-бизнес
Эмин и Григорий Лепс решили начать собственный бизнес
Оксана Акиньшина и Данила Козловский и стали родителями Личная жизнь Данилы Козловского всегда напоминала искусно срежиссированный, но крайне запутанный фильм, финал которого не мог предсказать никто.
Тайное стало явным: Полина Гагарина больше не скрывает свою «любовь» Полина Гагарина всегда считалась одной из самых скрытных представительниц отечественного шоу-бизнеса.
Эффект Лиззи Магуайер: почему новый камбэк Хилари Дафф важнее, чем кажется Весна 2026 года преподнесла светской хронике тихую сенсацию.
IOWA, Ева Польна, Therr Maitz готовятся выступать на крышах Уже совсем скоро крыши в Самаре, Симферополе и Краснодаре превратятся в главные музыкальные площадки лета.
С праздником жизни! - Anastasia Stone тепло поздравила всех с Днем победы! Anastasia Stone - певица, актриса, модель и просто мама.
На афтепати Met Gala Марго Робби решила доказать, что она не такая, как все После самого бала, по традиции прошла и заключительная вечеринка.
Острые скулы, впалые глаза и эффект «уставшей» кожи: новый образ Оливии Уайлд расстроил её поклонников На протяжении многих лет эта британская актриса была эталоном красоты.
Оксана Самойлова отметила день рождения вместе с Джиганом После того, как пара развелась и делила имущество в суде, это могло показаться странным.
Белое сияние vs Красный перформанс: VOICE выбирает лучшие выходы на премии «Женщина года — 2026» В Москве прошла премия глянцевого журнала FB «Женщина года — 2026».
Оксана Самойлова пожаловалась на отсутствие любви После развода Джигана и Оксаны Самойловой светские новости не остались без горячих тем.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.