Валерия Рыненкова: Топ-4 свадебных решений от звезд, которые можно адаптировать для любого бюджета

Она, как никто другой знает, что звездные свадьбы перестали быть демонстрацией роскоши и все чаще становятся примером вдумчивого подхода, а главный тренд последних лет – отказ от показного шика в пользу личного высказывания.Эти свадьбы всегда приковывают внимание и кажется, что там все идеально, дорого и недосягаемо для обычной пары. Но за яркими картинками скрываются приемы, которые не требуют миллионных бюджетов, а лишь внимательного взгляда на собственный контекст.Валерия Рыненкова предлагает рассмотреть 4 варианта, которые вполне можно адаптировать для любого бюджетаГолливудские пары давно отказались от скучных банкетов. Эшли Олсен и Луи Айснер устроили фуршет с бургерами и картошкой фри прямо во время приема гостей. Суть не в том, чтобы дешевле накормить гостей, а в том, чтобы создать расслабленную атмосферу.Канье Уэст и Ким Кардашьян украсили свою церемонию огромной живой изгородью из цветов, но главным элементом стала не она, а индивидуальные послания для каждого гостя. Джордж Клуни и Амаль Клуни разместили на столах карточки с рукописными пожеланиями и небольшими сувенирами. В обоих случаях работали не дорогие декорации, а внимание к персоналиям.Серена Уильямс и Алексис Оганян наняли не диджея, а пригласили друга, который сыграл на гитаре их любимые песни. Николь Кидман и Кит Урбан выбрали для первого танца композицию, под которую они впервые поцеловались. Это решение не требует больших денег, но дарит мощный эмоциональный отклик.Кира Найтли и Джеймс Райтон заложили в расписание целый час, чтобы побыть вдвоем после церемонии – без гостей, без фотографов, без свидетелей. Эта практика не стоит ни копейки, но многие пары о ней забывают, расписывая тайминг с точностью до минуты.Звездные свадьбы – это не учебник по тратам, а коллекция идей, как сделать праздник личным, теплым и запоминающимся.