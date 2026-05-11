Представители российского шоу-бизнеса все чаще используют ИИ-двойников для общения с аудиторией в соцсетях. Искусственный интеллект уже помогает знаменитостям отвечать на сообщения, публиковать контент и поддерживать активность в аккаунтах. Сегодня ИИ способен частично брать на себя коммуникацию с подписчиками, поддерживать вовлеченность аудитории и даже адаптироваться под манеру общения владельца аккаунта.
«Для пользователей соцсетей уже очевидно, что звезды активно используют ИИ-инструменты и цифровых ассистентов для ведения своих аккаунтов. Прослеживаются некоторые шаблонные решения. При этом ИИ-модели развиваются, и уже сложно отличить, где пишет реальный человек, а где ИИ-двойник», – рассказал Петр Деревенский.
Звезды шоу-бизнеса стараются не отставать от цифровых трендов и выходят в новые соцсети. Так, многие артисты активно осваивают социальную сеть Тредс*, принадлежащую Meta*. В числе активных пользователей платформы Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды российского шоу-бизнеса.
В NeiroPeople отмечают, что интерес к ИИ-ассистентам и цифровым двойникам в индустрии развлечений продолжает расти. Такие технологии постепенно становятся привычным инструментом онлайн-коммуникации, позволяя поддерживать активность в соцсетях и оставаться на связи с аудиторией в круглосуточном режиме.
При этом, как отметил Петр Деревенский, среди клиентов платформы уже есть представители российской эстрады, однако раскрывать их имена он не может из-за соглашений о неразглашении. Известно также, что в развитие проекта NeiroPeople предприниматель уже инвестировал более 30 млн рублей.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Звезды шоу-бизнеса делегируют ИИ-двойникам общение с подписчиками: Петр Деревенский рассказал о возможностях новых технологий
Вчера, 18:36
Основатель сервиса NeiroPeople Петр Деревенский не понаслышке знает, что технологии вышли далеко за рамки привычной генерации текстов и картинок.
